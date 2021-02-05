Пора говорить с Россией

"Евросоюз и Россия видят друг в друге соперников, а не партнеров. При этом когда-то мы мечтали о другой Европе. Нам необходимо открыто говорить - друг с другом, а не друг о друге", - пишет на страницах немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, прибывший с визитом в Москву.

"За последнее десятилетие отношения между ЕС и Россией ухудшились, и они отмечены нехваткой доверия прежде всего после противоречащей международному праву аннексии Россией Крыма и Севастополя в 2014 году. В сущности, сегодня мы видим друг в друге соперников и конкурентов, а не партнеров", - указывает дипломат.

"В наших позициях относительно конфликтов в непосредственной близости - начиная от Украины и Белоруссии и заканчивая Ливией и Сирией, - а также в вопросе прав человека и основных свобод есть большие разногласия. Отравление Алексея Навального, его арест и последовавший обвинительный приговор, а также задержание тысяч демонстрантов являются тревожными признаками того, что в стране все больше сокращается пространство для оппозиции, гражданского общества и независимых мнений", - говорится в статье.

"Действия России в последние годы не согласуются с обязательствами, взятыми ею как членом Совета Европы и государством-участником ОБСЕ", - подчеркивает Боррель.

"Нам необходим открытый диалог с Россией о состоянии наших отношений. Ведь именно в этом состоит смысл и цель дипломатии: вести переговоры друг с другом, передавать сообщения и пытаться найти общий язык".

"Но, несмотря ни на что, есть сферы, в которых мы можем сотрудничать и добиваться результатов, - отмечает дипломат, напоминая о Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе. - (...) Большее взаимопонимание и совместные усилия ЕС и России благоприятно повлияли бы на многие региональные кризисы".

"Глобальные вызовы нашего времени требуют глобальных решений - начиная с пандемии Covid-19, - пишет далее Боррель. - Нам нужно больше, а не меньше сотрудничества, прозрачности и обмена информацией. Мы должны бороться с дезинформацией, которая в этом случае особенно опасна и может поставить под угрозу жизни людей. Мы заметили, что деятельность в этой области осуществлялась и из России".

"Наконец, мы должны заняться новыми угрозами и шансами, появляющимися в цифровой сфере и киберпространстве. В недавнем прошлом мы наблюдали множество кибератак, являющихся симптомами нового соперничества. (...) Мы вводили санкции в отношении лиц, осуществлявших злонамеренную деятельность, и при необходимости продолжим делать это в будущем".

"Стабильность в Европе должна основываться на сотрудничестве, уважении территориальной целостности и суверенитета государств, а также на уважении прав человека и основных свобод. Начать диалог не означает, что мы просто перейдем к статусу-кво. Необходимо найти сферы, где есть взаимопонимание, для того, чтобы постепенно восстановить доверие", - пишет Боррель.

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