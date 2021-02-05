"Спутник V": смогут ли россияне спасти европейскую кампанию по вакцинации?

"Россия хочет предоставить Европе вакцину "Спутник V". Евросоюз настроен открыто. Однако российское предложение вызывает и скепсис", - пишет немецкое издание Handelsblatt.

"Несмотря на сильную критику, Еврокомиссия по-прежнему считает успешными совместные европейские меры по закупке вакцин. Брюссель указывает, что было заказано более 2 млрд доз вакцин у 6 различных производителей. Однако большая часть этих доз существует лишь на бумаге. Пока зарегистрированы лишь 3 из 6 вакцин, на которые рассчитывала Европа", - отмечают авторы статьи.

"К тому же в графике поставок фармацевтического концерна AstraZeneca наблюдаются задержки, застопорилось и производство вакцины от Biontech и Pfizer. На данный момент в Европейском Союзе вакцинировано значительно меньше людей, чем, например, в Израиле или Великобритании".

"Посреди вакцинного хаоса Европе поступило предложение из России, которая хочет помочь ЕС своей вакциной "Спутник V". Еще несколько месяцев назад сомнения в эффективности "Спутника V" были велики, однако последние данные считаются весьма многообещающими", - говорится в статье.

"Представитель Российского фонда прямых инвестиций, финансирующего разработку и производство "Спутника", пообещал во втором квартале поставить в ЕС 100 млн доз - если Европейское агентство лекарственных средств (EMA) зарегистрирует вакцину".

"Отношения между Россией и Европой отягощены уже несколько лет, обвинительный приговор оппозиционному политику Алексею Навальному усугубил напряженность. Москва, вероятно, заинтересована в том, чтобы благодаря сотрудничеству по вакцине получить возможность предстать в роли партнера ЕС", - комментируют журналисты.

"Осуществить поставку вакцины РФПИ собирается "после завершения основной части массовой вакцинации в России". Однако это может потребовать времени: по данным российского министерства здравоохранения, на данный момент от Covid-19 привито 2 млн россиян. К июню будет вакцинировано 70 млн россиян, обещал Путин. Но это даже не половина всего населения", - указывает Handelsblatt.

"(...)В телефонных переговорах российского президента с Меркель и Макроном речь также шла об участии европейских стран в производстве "Спутника". Возможно, нехватка мощностей для производства вакцины в собственной стране также стала одной из причин того, почему Москва обратилась к ЕС со своим предложением о поставке вакцины", - пишет издание, отмечая, что, согласно сообщениям СМИ, российская сторона ведет переговоры с компанией IDT Biologika из Дессау, но ни само предприятие, ни РФПИ пока не прокомментировали возможное сотрудничество.

"Вакцина уже используется далеко за пределами России, - отмечает Handelsblatt. - В настоящий момент она зарегистрирована более чем в 15 странах. Наряду с Россией это, например, Аргентина, Тунис, Египет и Пакистан. По данным российского государственного инвестиционного фонда РФПИ, препарат был введен уже более 2 млн людей по всему миру - в основном в рамках ускоренной регистрации вакцины. Также и в России пока нет официальной регистрации, так как исследования еще не завершены окончательно".

"Спутник" заказали уже и в ЕС: Венгрия в рамках ускоренной процедуры зарегистрировала препарат в конце января и должна получить 2 млн доз. Впрочем, руководство венгерской врачебной палаты сообщило, что "не может со спокойной совестью рекомендовать использование этих препаратов своим коллегам".

"Как канцлер ФРГ Меркель, так и министр здравоохранения Йенс Шпан недавно указали, что считают возможным использование "Спутника V". Открытость по отношению к вакцине чувствуется во всем ЕС", - подчеркивает издание.

"Министр здравоохранения Испании Каролина Дариас, выступая в парламенте, заявила в ответ на вопрос о российской вакцине "Спутник V", что правительство "открыто и с воодушевлением" отнесется к любой вакцине, которая будет зарегистрирована EMA. Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца подчеркнул надежды на "Спутник": по его словам, его "не нужно бояться". (...) По словам французского президента Макрона, переговоры французских экспертов с российскими учеными о "Спутнике V" прошли "очень позитивно", - говорится в статье.

"Впрочем, в ЕС советуют не надеяться, что "Спутник V" будет доступен на международном рынке в большом количестве. Поставленные Венгрии и претендующей на вступление в ЕС Сербии дозы вакцины расцениваются в Брюсселе как "пиар-ход" российского правительства".

"Под вопросом то, каким в действительности будет эффект "Спутника" на европейскую программу вакцинации. Вероятно, препарат будет зарегистрирован EMA не раньше, чем во втором квартале. К этому моменту напряженная ситуация с обеспечением вакциной в ЕС может уже значительно разрядиться".

"Впрочем, промежуточный анализ 3-й фазы испытаний с почти 20 тыс. участниками, опубликованный недавно в авторитетном научном журнале The Lancet, показывает, что вакцина российского государственного Института Гамалеи является одной из наиболее эффективных вакцин от Covid-19. Согласно этим данным, вакцина сокращает риск заражений Covid с проявлением симптомов на 91,5%. Таким образом, ее эффективность находится примерно на том же уровне, что и эффективность уже зарегистрированных в Европе вакцин на основе матричной РНК от Biontech и Moderna, и обещает лучшее защитное действие, чем вакцины от Astra-Zeneca и Johnson & Johnson, которые так же, как и препарат Института Гамалеи, основываются на генетически модифицированных аденовирусах".

"Петер Кремснер, директор Института тропической медицины при Тюбингенском университете, оценивает результаты как весьма надежные - при условии, что все данные были собраны корректно. "Данные очень схожи с уже зарегистрированными вакцинами на основе матричной РНК от Biontech и Moderna, - прокомментировал он анализ Lancet. - Таким образом, мы можем получить очень хорошую третью вакцину, которая аналогично действует и на пожилых людей", - передает Handelsblatt.