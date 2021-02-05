Макрон хочет "переосмыслить" трансатлантические отношения

"(...) Настал исторический момент для трансатлантических отношений, пересмотренных Дональдом Трампом и теперь ищущих пути возрождения. Первые шаги Джо Байдена на международной арене - возвращение Соединенных Штатов во Всемирную организацию здравоохранения и в Парижское соглашение по климату - а также назначения в Госдепартамент, в частности, франкофила Энтони Блинкена, являются хорошей новостью для Европы и особенно для Франции. Она усматривает в этом возможность сблизиться с Вашингтоном и снова привести в действие международную систему. Эммануэль Макрон, приглашенный в четверг исследовательским центром Атлантического совета для запуска Центра Европы в Вашингтоне под руководством молодого исследователя Бенджамина Хаддада, подробно рассказал на английском языке о своем видении трансатлантических отношений и о средствах их перезапуска", - пишет журналистка Le Figaro Изабель Лассер.

"(...) После хаоса лет правления Трампа возвращение в Белый дом более классического президента в некоторых европейцев вселило надежду на возвращение к старой трансатлантической нормальности. У части немецкого политического класса даже может возникнуть соблазн поставить себя под зонтик безопасности США, однако президент Франции в Атлантическом совете еще раз заявил о своих амбициях "переосмыслить европейский суверенитет". Он также подтвердил необходимость более реалистичного подхода к отношениям между Европой и США, которые даже с Джо Байденом будут больше ориентированы на Азию, а не на Ближний Восток и Европу", - говорится в статье.

"(...) В ноябре 2019 года президент Франции спровоцировал международное цунами, упоминая о "смерти мозга НАТО", в четверг в Атлантическом совете он попытался убедить американцев в том, что создание европейской "суверенной структуры" отвечает их интересам, - пишет Le Figaro. "Раньше Соединенные Штаты были единственными, кто заботился о нашей безопасности. Не было разделения бремени. Отношения стали нездоровыми, так как членство в НАТО сводилось к проигрышному подходу": военный зонтик США в обмен на контракты и закупку американской техники. "Мы должны заняться отношениями с нашими соседями", - пояснил французский президент, опираясь на "реальность": "Нашими соседями являются Ближний Восток и Африка, а не США". Он напомнил о травме, нанесенной Франции в 2013 году, когда Барак Обама в последний момент отступил в Сирии, где режим Башара Асада снова пересек красную черту по химическому оружию. "Европейцы не должны находиться в ситуации, когда они зависят от решения Америки", - утверждает президент.

"(...) В то время как Берлин испытывает соблазн позиционировать Европу на равном расстоянии от США и Китая, Эммануэль Макрон выбрал свой лагерь, - отмечает автор публикации. "Соединенные Штаты - наши союзники", в то время как Китай, будучи "партнером" и "конкурентом", является "системным соперником".

"(...) Отвечая на вопрос о политике Франции в отношении России, которая часто подвергалась критике с обеих сторон Атлантики, Эммануэль Макрон напомнил о двух направлениях своей дипломатии, - передает Лассер. - С одной стороны, это "решительное осуждение" ареста Навального и репрессий, которые с тех пор обрушились на страну, а также сохранение санкций, связанных с присоединением Крыма. С другой стороны, это убежденность в том, что Россия принадлежит к европейской семье и что "невозможно достичь мира и стабильности" на континенте, не ведя с ней переговоры. Французский президент подчеркнул, что он все "ясно осознает". Он понимает, что для достижения результатов потребуются "годы, может быть, десятилетия".