Патронимический патриархат: пора вернуть замужним женщинам их фамилию

"Администрации и компании навязывают фамилию супруга даже тем женщинам, которые пожелали сохранить свою девичью фамилию", - пишет писательница, журналистка и блогер Титью Лекок в издании Slate.fr.

"(...) Одна женщина рассказывает, что после развода она попросила свой банк использовать ее девичью фамилию. Банк отказался и потребовал для этого официальный документ о разводе. Между тем, у банка были официальные документы, на которых указаны фамилия в браке и девичья фамилия. Более того, фамилию в браке можно было указать как действующую фамилию. Но нет. Банк отказался вносить это изменение. Не так легко восстановить свою фамилию", - говорится в статье.

"(...) История с фамилиями порождает сплошную неразбериху. Но если вдуматься, то какой же это абсурд побуждать женщин отказываться от своих фамилий. Смена фамилии при замужестве означает, что женщина отказывается от части себя самой, и неважно, какой именно части, ради того, чтобы сформировать единство пары, в то время как для мужа ничего не меняется. Вот уже и возникает самопожертвование...", - отмечает автор статьи.

"Конечно, мы знаем, что теперь у нас есть выбор. Но очень часто даже тех женщин, которые пожелали сохранить свою девичью фамилию, администрация называет по фамилии супруга. Об этих сложностях уже упоминал журнал L?Obs несколько лет назад. "Ах, вы сохранили свою девичью фамилию? Но я не понимаю, вы ведь замужем? Так что на бланке это будет невозможно... " Такие компании и администрации решают вместо женщин, что им следует носить фамилию своего мужа. (Подобная трудность была бы решена, если бы женщин перестали постоянно спрашивать, состоят ли они в браке, даже когда эта информация не имеет отношения к делу). Если вы ответите на бланке, что вы замужем, а затем вас спросят вашу фамилию в браке, то она будет преобладающей, даже если вы захотите сохранить свою девичью фамилию", - поясняет Лекок.

"(...) В конечном итоге, чтобы избежать подобных осложнений, лучше просто не говорить, что вы замужем. Более того, подобные компании настолько основаны на патриархальной супружеской модели, что даже я, не состоя в браке, получаю определенные письма (например, от поставщика электроэнергии), где ко мне обращаются "мадам" - и далее следует фамилия моего партнера, с которым я состою во внебрачном сожительстве", - иронизирует журналистка.

"И наоборот, ни один из моих друзей-мужчин никогда не говорил мне: "Это уж слишком, они зарегистрировали меня по фамилии моей девушки и не хотят ничего менять, потому что мы женаты". Такой пример кажется вам абсурдным? Однако официально между мужчинами и женщинами существует патронимическое равноправие. При вступлении в брак каждый может выбрать действующую фамилию для другого. Речь идет о выборе, который теоретически не должен навязываться каким-либо учреждением. Но, как ни странно, сложности всегда возникают у женщин. Да здравствует патронимический патриархат", - говорится в статье.

"Нам скажут, что такова традиция. Есть "историческая" причина. Пусть так, но, во-первых, традиция эта обросла мхом. Во-вторых, не стоит верить, что данная традиция восходит к незапамятным временам. Ее часто связывают с XIX веком и эпохой кодекса Наполеона. Однако я только что прочла роман Луизы Колет "Драма на улице Риволи", действие которого происходит в 1835 году, и там муж берет фамилию своей жены, потому что она дворянка, а он нет. Так что ничего не делалось автоматически. На самом деле, речь идет о совсем недавней традиции", - напоминает автор публикации.

"Из-за увеличения количества администраций во второй половине XIX века и особенно в XX веке стала активнее навязываться фамилия в браке. И теперь из-за компьютеризации систем все делается для того, чтобы я не получала счет за электроэнергию на свое имя, несмотря на несколько оповещений о своих анкетных данных", - комментирует журналистка.

"А может, пора всерьез положить конец этой практике. Жизнь и без того достаточно сложная. Верните женщинам их фамилии", - призывает Титью Лекок.