Небо, полное фейковых звезд

"Скоро на ночном небе, возможно, будет сверкать больше искусственных, чем природных светил - уже сейчас тысячу раз в час в небе вспыхивает "фейковая" звезда", - пишет австрийское издание Der Standard.

"На небе намечаются небывалые перемены. В то время как все больше звезд исчезают за пеленой светового загрязнения, увеличивается число искусственных источников света, будь то спутники или космический мусор. Лишь недавно немецкие астрономы опубликовали заявление, которое, впрочем, пока не вызвало резонанс, хотя и метко обозначило исторический масштаб изменений: после того, как будут запущены все разрабатываемые в настоящее время спутники, невооруженным глазом на ночном небе будет видно больше фейковых звезд, чем настоящих", - отмечает издание.

"Как правило, под световым загрязнением подразумевается испускание света искусственными источниками света на поверхности Земли, которые буквально стирают происходящее на небе. В городских районах образуются своего рода световые купола, (...) так как города излучают свет. В 2018 году астрономы Констанс Уолкер и Маргарита Метакса представили отрезвляющие результаты наблюдения, согласно которым треть человечества больше не может увидеть Млечный путь. Им ночное небо предлагает кроме Луны лишь несколько разбросанных по небосводу отдельных звезд", - говорится в статье.

"При этом небо, как назло, заполняется фейковыми звездами. (...) Искусственные объекты на земной орбите отражают солнечный свет, усеивают карту звездного неба вводящими в заблуждение светилами и оставляют на снимках с длительной выдержкой полосы по всему небу. Это значительно усложняет работу астрономов", - указывает Der Standard.

"Наибольший на данный камень преткновения называется Starlink. Это амбициозный план Илона Маска по заполнению орбиты десятками тысяч маленьких спутников для того, чтобы обеспечить доступ в интернет по всему миру. (...) Планируется, что флот Starlink в 5 раз превысит общее число спутников, уже находящихся сейчас на орбите. И это будет результат работы лишь одной компании - другие, например, Amazon и Oneweb уже стоят в очереди с похожими концепциями".

"При этом активные спутники - это лишь часть всех нежелательных источников света. В 2020 году команда ученых под руководством Хэнка Корбетта из Университета Северной Каролины на протяжении 6 месяцев фиксировала с помощью телескопов-роботов, как часто происходят так называемые орбитальные вспышки - вспышки искусственного происхождения, которые длятся лишь долю секунды. Результат: примерно тысячу раз в час на небе вспыхивает фейковая звезда, потому что какой-нибудь кусок космического мусора отразил солнечный свет".

"Впрочем, лишь меньшую часть этих фейковых звезд можно увидеть невооруженным глазом. Но чем точнее телескоп, тем меньше может быть помеха, приводящая к ложной тревоге в связи с тем, что был зарегистрирован мнимый космический феномен. Самые чувствительные устройства реагируют даже на парящие гайки и болты или отслоившуюся с внешней стороны космического аппарата краску".

"Звездное небо, - пишет Der Standard в заключение, - завораживает и вдохновляет людей тысячелетиями, поэтому Астрономическое общество Германии считает его культурным достоянием - и предупреждает о том, что оно может исчезнуть навсегда".