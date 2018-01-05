Трамп и маневры с целью припереть к стенке Хиллари: "Бэннон сошел с ума"

"Учитывая стиль обоих персонажей, разрыв Стива Бэннона и Дональда Трампа не мог не быть публичным и скандальным", - пишет корреспондент итальянской Corriere della Sera в Вашингтоне Джузеппе Сарчина. "Первый атаковал со словами: "Предатели, не патриоты". Второй отреагировал: "Ты потерял не только власть, но и рассудок", - передает автор. "Обиды, язвительные комментарии, оскорбления, к которым примешано чуть-чуть политики. Самый экстремистский советник Белого дома, уволенный 19 августа прошлого года, основатель ультраконсервативного сайта Breitbart и теоретик постоянной низовой политической активности, высказал серьезнейшее суждение о роли Дональда Трампа-младшего, первенца магната, в так называемом "Россиягейте", - рассказывает журналист. Как информирует Сарчина, комментарий Бэннона приводится в готовящейся к выходу книге Fire and fury: Inside the Trump White House ("Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа"), написанной журналистом Майклом Вульфом, большим знатоком мира СМИ и знаменитостей Голливуда. Бэннон прокомментировал встречу, организованную Дональдом-младшим 9 июня 2016 года в Trump Tower с Натальей Весельницкой, российским адвокатом, пообещавшей "компромат" на Хиллари Клинтон.

"Республиканская партия завершила 2017 год тремя поражениями на выборах: в Нью-Джерси, Вирджинии и, прежде всего, в Алабаме, где Бэннон практически в одиночку выложился в поддержку Роя Мура, кандидата радикальных правых, которого преследовало обвинение в том, что он сексуальный "хищник", - отмечает автор. - Проголосовав 12 декабря, южный штат, консервативный до мозга костей, отверг агрессивность Бэннона. Трамп не извлек из этого политических выводов. Он делает это сейчас, поскольку Стив накидывается на его семью", - подытоживает Сарчина.