5 января 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня "Невероятное эго - больше, чем у Дональда Трампа" Обиды, язвительные комментарии, оскорбления, сдобренные политикой, - разрыв Стива Бэннона и Дональда Трампа не мог не быть публичным и скандальным, пишет западная пресса. Попытки экс-советника Белого дома устроить пламенную революцию в Республиканской партии провалились: спонсоры уже покидают Бэннона, что ставит его перед возможностью ужасной судьбы для охочего до славы провокатора: утраты политической значимости, отмечает NYT. "Бомба Бэннона" взорвала планы республиканцев на 2018 год, констатирует FT. "Учитывая стиль обоих персонажей, разрыв Стива Бэннона и Дональда Трампа не мог не быть публичным и скандальным", - пишет корреспондент итальянской Corriere della Sera в Вашингтоне Джузеппе Сарчина. "Первый атаковал со словами: "Предатели, не патриоты". Второй отреагировал: "Ты потерял не только власть, но и рассудок", - передает автор. "Обиды, язвительные комментарии, оскорбления, к которым примешано чуть-чуть политики. Самый экстремистский советник Белого дома, уволенный 19 августа прошлого года, основатель ультраконсервативного сайта Breitbart и теоретик постоянной низовой политической активности, высказал серьезнейшее суждение о роли Дональда Трампа-младшего, первенца магната, в так называемом "Россиягейте", - рассказывает журналист. Как информирует Сарчина, комментарий Бэннона приводится в готовящейся к выходу книге Fire and fury: Inside the Trump White House ("Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа"), написанной журналистом Майклом Вульфом. "Республиканская партия завершила 2017 год тремя поражениями на выборах: в Нью-Джерси, Вирджинии и, прежде всего, в Алабаме, где Бэннон практически в одиночку выложился в поддержку Роя Мура, кандидата радикальных правых, которого преследовало обвинение в том, что он сексуальный "хищник", - отмечает автор. - Проголосовав 12 декабря, южный штат, консервативный до мозга костей, отверг агрессивность Бэннона. Трамп не извлек из этого политических выводов. Он делает это сейчас, поскольку Стив накидывается на его семью", - подытоживает Сарчина. Северная Корея, связи с Россией или конфликт с Бэнноном: Дональд Трамп все сводит к принципу "я против тебя", пишет Ариане Биммер на сайте немецкой Tagesspiegel. "Когда Трамп злится, он повсюду видит только врагов", - полагает автор статьи. "Теперь он конфликтует со своим бывшим советником. И снова это больше напоминает не разногласия и поиски их устранения, а петушиные бои, из которых один выходит безусловным победителем, а другой остается лежать забитый до полусмерти", - отмечает журналистка. "Экс-советник Трампа в своих интервью, которые можно будет прочесть на страницах выходящей в свет книги ("Огонь и ярость"), обвиняет его зятя и сына в "предательстве" в связи со скандалом вокруг российских связей семьи нынешнего президента. Реакция Трампа: Бэннон после отставки из Белого дома, видимо, "лишился рассудка", - передает издание. Гром и молнии мечут и другие политики. Однако, как считает комментатор, Трамп "оскорбляет не как Путин, Эрдоган & Co - то есть по стратегическим соображениям - он нападает, потому что по-другому не умеет. Мир в представлении Трампа - арена для тех самых петушиных боев: четкие границы, поставленная боевая задачи, никаких деталей или серых зон. (...) Все сводится к принципу "я против тебя". И Трамп добивается в этом поразительных успехов". По словам американского психолога Дэна Макадамса, Трамп "воюет, чтобы выиграть - но не знает, за что". А это, пишет в заключение Арине Беммер, "конец политики". "Союзники Бэннона покидают его - во главе с семейством Мерсеров" - констатирует в заголовке американская газета The New York Times. "Энтузиазм в отношении планов Стивена К. Бэннона устроить пламенную революцию в Республиканской партии уже угасал у некоторых спонсоров и кандидатов, на которых он рассчитывал в ниспровержении партийного истеблишмента", - пишут журналисты Кеннет Б. Вогел, Джонатан Мартин и Джереми У. Питерс. Однако провокационные замечания Бэннона в отношении президента и его семьи и гневная реакция Трампа еще больше оттолкнули от Бэннона некоторых из самых важных его сторонников, в том числе семью магната Роберта Мерсера. Это обстоятельство ставит Бэннона перед возможностью ужасной судьбы для охочего до славы провокатора: утраты политической значимости. "В четверг Мерсеры однозначно порвали с ним, подтвердив свою поддержку Трампу, при этом сняв с себя ответственность за замечания Бэннона и отрекшись от его политических проектов", - отмечает издание. "Затруднительное положение Бэннона отражает суровую реальность американской политики: влияние даже самых значительных политических стратегов неразрывно связано со стоящими за ними спонсорами и поддерживаемыми ими политиками", - полагают авторы статьи. "Выдержать утрату поддержки семьи Мерсеров будет особенно трудно для Бэннона", - говорится в статье. "Это семейство вложило десятки миллионов долларов в фирмы и организации, которые заложили основу для популистской кампании Бэннона против истеблишмента", - пишет издание. Авторы перечисляют в этом ряду Breitbart News и аналитические компании Cambridge Analytica и Government Accountability Institute. "Он был привлекателен для них, потому что он такой гениальный, и у него были отличные идеи, но проблема в том, что у него невероятное эго - больше, чем у Дональда Трампа, - и это мешает его успеху", - считает крупный республиканский спонсор Дуг Дизон. "Бомба Бэннона взорвала планы республиканцев на 2018 год" - отмечает Кортни Уивер в британской Financial Times. "Для Белого дома, на долю которого уже выпало многовато драмы, ссора между президентом и его бывшим главным советником угрожает вылиться в нечто большее: борьбу за базу избирателей Трампа и новую головную боль для Республиканской партии, задумавшейся о промежуточных выборах в Конгресс в 2018 году, - говорится в статье. - Республиканские депутаты надеялись, что в январе будет доминировать крупное законодательное достижение - проведение исторической налоговой реформы через Палату представителей и Сенат. Вместо этого они отвечают на новую интригу в Белом доме. Это отвлекает внимание от дальнейших законодательных усилий и может помешать им взять разгон перед ноябрьскими выборами". По мнению Джулиана Зелизера, профессора истории в Принстонском университете, это может привести к "возможному повороту президента к хаосу и турбулентности, к которым сводится происходящее в этом Белом доме". "Это заставит Трампа предпринимать действия, которые многих отвращают", - отмечает ученый.