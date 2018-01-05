В Молдавии пророссийский президент отстранен от исполнения своих обязанностей

"Молдавия, привыкшая к многократным политическим кризисам, переживает новый эпизод нестабильности, в рамках которого ее пророссийский президент Игорь Додон воюет практически со всеми институтами страны", - передает корреспондент французской газеты Le Monde Бенуа Виткин. Как рассказывает автор, с конца декабря 2017 года Додон выступает против назначения семи министров проевропейским премьер-министром Павлом Филипом. В свете обструкции президента, Конституционный суд объявил во вторник 2 января, что он приостанавливает полномочия Додона, избранного с большим отрывом в ноябре 2016 года, сообщает журналист. "Отстранение должно иметь силу на время осуществления перестановки в правительстве", - отмечает издание.

"Додон обвиняет - без доказательств - назначенных министров в причастности к громкому скандалу о пропаже миллиарда долларов из крупнейших банков страны в период между 2012 и 2014 годами, который в Кишиневе называют "кражей века", - говорится в статье. - Он также считает, что правительство не выполняет своего обещания сформировать более технократическое правительство, назначив бывалых политиков".

"Как отметили наблюдатели, президент Додон, давний поклонник Владимира Путина, начал свою атаку, вернувшись из поездки в Москву 28 декабря 2017 года, - продолжает журналист. - Президент неоднократно выступил против проевропейского большинства по темам, касающимся стратегической направленности страны, в то время как отношения между Кишиневом и Москвой ухудшились". Как сообщает автор, 18 декабря Молдавия, связанная с Евросоюзом соглашением об ассоциации, отозвала своего посла в Москве, так как молдавский МИД обвинил российские спецслужбы в "преследовании" молдавских чиновников, в частности, во время их поездок в Россию.

"Эта напряженность, - продолжает Виткин, - не помешала Додону подписать меморандум о сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом, продвигаемым Москвой, и попросить в одностороннем порядке о статусе наблюдателя в этой организации. Таким образом, его вызов правительству может быть новой фазой войны между пророссийским и проевропейским лагерем".

"Однако нынешний кризис нужно, прежде всего, рассматривать во внутреннем контексте, в частности, в свете парламентских выборов, запланированных на конец года", - отмечает корреспондент. "Согласно Конституции, у президента мало власти по отношению к правительству, - пояснил в интервью газете политолог Дионис Ченушэ. - До настоящего времени ему приходилось довольствоваться символическими или популистскими мерами. Эта атака является для него способом существовать и напоминать своим избирателям, что он действует".