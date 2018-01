5 января 2018 г. Кеннет Б. Вогел, Джонатан Мартин, Джереми У. Питерс | The New York Times Союзники Бэннона покидают его - во главе с семейством Мерсеров "Энтузиазм в отношении планов Стивена К. Бэннона устроить пламенную революцию в Республиканской партии уже угасал у некоторых спонсоров и кандидатов, на которых он рассчитывал в ниспровержении партийного истеблишмента", - пишет The New York Times. Однако провокационные замечания Бэннона в отношении президента Трампа и его семьи, о которых сообщается в выходящей на этой неделе книге Майкла Вульфа "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа" (Fire and Fury: Inside the Trump White House), и гневная реакция Трампа еще больше оттолкнули от Бэннона некоторых из самых важных его сторонников, в том числе семью магната Роберта Мерсера. Это обстоятельство ставит Бэннона перед возможностью ужасной судьбы для охочего до славы провокатора: утраты политической значимости. "В четверг Мерсеры однозначно порвали с ним, подтвердив свою поддержку Трампу, при этом сняв с себя ответственность за замечания Бэннона и отрекшись от его политических проектов", - отмечает издание. "Моя семья и я не общались со Стивом Бэнноном много месяцев и не оказывали финансовую поддержку его политическим планам, и мы также не поддерживаем его нынешние действия и заявления, - сказала дочь магната Ребека Мерсер. - У меня есть миноритарная доля в Breitbart News, и я продолжаю их поддерживать". Упоминание Breitbart News, кажется, было скрытой угрозой, отмечают авторы статьи. Бэннон является председателем компании, и многие ее сотрудники считают, что у него есть все шансы потерять там работу. "Затруднительное положение Бэннона отражает суровую реальность американской политики: влияние даже самых значительных политических стратегов неразрывно связано со стоящими за ними спонсорами и поддерживаемыми ими политиками", - полагают авторы статьи. "Если Трамп открыто порывает с ним, это резко уменьшает его капитал, - считает Дэн К. Эберхарт, инвестор из Аризоны и спонсор Республиканской партии, беседовавший с Бэнноном о его планах провести политическую операцию против истеблишмента. - Он мыслит стратегически, и многое из того, что он говорит, вполне разумно, но вот то, что написано в книге, я не собираюсь поддерживать". "Выдержать утрату поддержки семьи Мерсеров будет особенно трудно для Бэннона", - говорится в статье. По словам партнеров семьи, Мерсеры начали отстраняться от Бэннона несколько месяцев назад на фоне опасений относительно того, как спровоцированные им скандалы скажутся на семье. Мерсеры рассердились еще больше, узнав, что Бэннон в частном разговоре похвастался, что они бы его поддержали, если бы он баллотировался в президенты, как утверждает один из партнеров семьи. "Это семейство вложило десятки миллионов долларов в фирмы и организации, которые заложили основу для популистской кампании Бэннона против истеблишмента", - пишет издание. Авторы перечисляют в этом ряду Breitbart News и аналитические компании Cambridge Analytica и Government Accountability Institute. В 2015 году Government Accountability Institute выпустил книгу под названием "Деньги Клинтон" (Clinton Cash), которая нанесла ущерб тогда только формировавшейся президентской кампании Хиллари Клинтон. И позже в том же году этот институт негласно собрал досье о связях Трампа с лицами, связанными с организованной преступностью в США и России, которое он "слил" многочисленным новостным агентствам. В то время Мерсеры поддерживали кампанию сенатора Теда Круза. Представитель института пояснил, что его организация проводила аналогичные расследования по другим кандидатам, включая Круза. "После того как Трамп победил Круза, Мерсеры поддержали первого и, в конце концов, уговорили его нанять Бэннона", - говорится в статье. "Но поддержка Мерсерами Бэннона и Breitbart News, которые временами принимали сторону белых националистов и других маргиналов от консерваторов, имела последствия", - отмечает издание. В частности, под давлением либералов часть инвесторов изъяла свои средства из хедж-фонда Мерсера Renaissance Technologies. На этом фоне Мерсер объявил о своих планах уйти с поста главы фонда, напоминают авторы. "Он был привлекателен для них, потому что он такой гениальный, и у него были отличные идеи, но проблема в том, что у него невероятное эго - больше, чем у Дональда Трампа, - и это мешает его успеху", - считает крупный республиканский спонсор Дуг Дизон. Источник: The New York Times