5 января 2018 г. Сильвия Кауфман | The New York Times Заблаговременная подготовка к политике после Путина "Президентские выборы обычно являются крупным событием. Гонка может быть более или менее открытой, кандидаты - более или менее интересными, результаты - более или менее ясными, но выборы главы государства обычно завладевают вниманием страны. Однако сейчас в Москве, несмотря на броские плакаты "2018", расцвечивающие центр города, вполне простительно подумать, что ЧМ по футболу, который состоится в России, и станет тем событием, за которым стоит наблюдать в этом году", - пишет обозреватель The New York Times Сильвия Кауфман. "Владимир Путин так привык к президентским выборам, что почти забыл заявить свою кандидатуру на следующие", - иронизирует журналистка, отмечая, что его победа предрешена. Судя по опросам общественного мнения, лучше всего описывает настроения избирателей слово "апатия", говорится в статье. "Поэтому истинным вопросом является то, что произойдет не 18 марта, а в 2024 году", - отмечает автор. Путин заявил во всеуслышание, что он не будет менять конституцию, которая запрещает кандидату баллотироваться на третий срок подряд. "Идея постпутинизма постепенно становится объектом политических исследований", - пишет Кауфман. "В то время как эксперты размышляют о том, какого преемника может взрастить президент Путин или какая группировка может победить в неизбежной борьбе, которая последует за его уходом, другие усматривают начало в этом "конце правления". Целое поколение с нетерпением ожидает постпутинизма. Его представителей пока не пускают на сцену, но они уже, безусловно, репетируют", - говорится в статье. Самым заметным действующим лицом является 41-летний Алексей Навальный, единственный кандидат, который на данный момент вел настоящую президентскую кампанию, и, разумеется, не был допущен до выборов, отмечает автор. Появился и неожиданный кандидат - 36-летняя Ксения Собчак, дочь политического ментора Путина, светская львица и журналистка оппозиционного канала. "Неизбежно в Москве возник серьезный вопрос: является ли она марионеткой Кремля?" - пишет автор. "Что, если предположительно подставной кандидат станет настоящим?" - задается вопросом Кауфман. "Виталий Шкляров, безусловно, работает над этим. Шкляров, гражданин Белоруссии, учившийся в Германии и утверждающий, что он обучился политике в век интернета, принимая участие в кампаниях Барака Обамы и Берни Сандерса, передает свой опыт Собчак в качестве консультанта", - говорится в статье. Шкляров убежден, что создание "политического Uber" и управление кампаниями, "подобными стартапам", в конечном итоге изменят политический процесс в России, "хотя это и потребует немного больше времени". Владислав Иноземцев, хорошо известный экономист и сторонник демократии, пишет для Собчак экономическую программу, отмечает автор. Если копнуть глубже, другие действующие лица оценивают свои возможности. Еще один молодой оппозиционный политик, 37-летний Дмитрий Гудков, организовал движение независимых кандидатов на местных выборах; он намеревается баллотироваться в мэры Москвы в сентябре, говорится в статье. "Апатия имеет свои границы. Когда ничто не идет наверх, инициатива снизу вполне может быть лучшим способом подготовиться к постпутинизму", - заключает автор. Источник: The New York Times