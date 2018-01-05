Трамп атакует, потому что по-другому не умеет

Северная Корея, связи с Россией или конфликт с Бэнноном - Дональд Трамп все сводит к принципу "я против тебя", пишет Ариане Биммер в статье на сайте немецкой Tagesspiegel.

"Теперь он конфликтует со своим бывшим советником. И снова это больше напоминает не разногласия и поиски их устранения, а петушиные бои, из которых один выходит безусловным победителем, а другой остается лежать забитый до полусмерти", - отмечает журналистка.

"Когда Трамп злится, он повсюду видит только врагов", - пишет Беммер. Словесные баталии американского президента и северокорейского диктатора, эскапады Трампа в Twitter по поводу величины "ядерной кнопки" на его рабочем столе, с помощью которой можно запускать ядерные ракеты, - это все что угодно, но не "публичный диалог между двумя государствами".

"Теперь еще и обмен ударами со Стивом Бэнноном. Экс-советник Трампа в своих интервью, которые можно будет прочесть на страницах выходящей в свет книги ("Огонь и ярость"), обвиняет его зятя и сына в "предательстве" в связи со скандалом вокруг российских связей семьи нынешнего президента. Реакция Трампа: Бэннон после отставки из Белого дома, видимо, "лишился рассудка", - передает издание.

Гром и молнии мечут и другие политики, констатирует автор статьи. "Президент Турции не так давно сыпал оскорблениями в адрес немецких политиков, российский президент после инцидента со сбитым турками российским военным самолетом предположил, что Аллах лишил турецкое руководство рассудка, а филиппинский президент называл (...) Барака Обаму "сукиным сыном".

Однако, как считает комментатор, Дональд Трамп "оскорбляет не как Путин, Эрдоган & Co - то есть по стратегическим соображениям - он нападает, потому что по-другому не умеет. Мир в представлении Трампа - арена для тех самых петушиных боев: четкие границы, поставленная боевая задачи, никаких деталей или серых зон. (...) Все сводится к принципу "я против тебя". И Трамп добивается в этом поразительных успехов. Вопрос о связях с Россией - другими словами, вопрос о том, принимал ли его предвыборный штаб помощь от Кремля - он перевернул в войну следователей против себя. Теперь в эту войну втянут и Бэннон, который тоже провоцирует, руководствуясь причинами далеко не интеллектуального характера. Так происходит и в случае Северной Кореи".

По словам американского психолога Дэна Макадамса, Трамп "воюет, чтобы выиграть - но не знает, за что". А это, пишет в заключение Арине Беммер, "конец политики".