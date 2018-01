5 января 2018 г. Джек Мэлверн | The Times Исследования рубашки Антона Чехова пролили свет на причину его смерти "Момент смерти Антона Чехова был живо и подробно описан его женой, которая вспомнила, как он осушил бокал шампанского и улыбнулся, прежде чем лечь и умереть, - рассказывает Джек Мэлверн в The Times. - Однако, хотя русский драматург знал, что у него туберкулез, точная природа его смерти была недавно выявлена после того, как его одежду подвергли новаторским исследованиям". "Команда ученых смогла извлечь из чеховской рубашки следы белков, которые не только подтвердили его заболевание, но и навели исследователей на мысль, что он умер от внезапного прекращения доступа крови к мозгу", - говорится в статье. "Хотя биографы предполагали, что Чехов умер от остановки сердца, анализы показали, что причиной его смерти стала закупорка артерии, шедшей к мозгу писателя, - сообщает журналист. - Команда исследователей во главе с Альфонсиной Д'Амато из Quadram Institute Bioscience в Норвиче, Норфолк, использовала ацетатную пленку, чтобы извлечь следы белка из рубашки, надетой Чеховым 15 июля 1904 года, в день смерти". Мэлверн рассказывает, что Глеб Зильберштейн, соавтор данного исследования, опубликованного в журнале Proteomics, использовал ту же технику, чтобы найти на последних страницах рукописи романа "Мастер и Маргарита" признаки болезни почек, от которой умер Булгаков, и употребления им морфия. Ученые подвергли анализу пять чеховских писем и одну его открытку, а также рубашку с кровавым пятном, в которой он умер. Она хранилась в Доме-музее А.П. Чехова в 50 милях к югу от Москвы. "В ходе исследований были найдены восемь протеинов, подтвердивших наличие микобактерии туберкулеза, приведшего к смерти писателя в возрасте 44 лет. Чехов, выучившийся на врача, знал, что у него эта болезнь, и даже писал об этом в своих рассказах. Более удивительным было обнаружение протеиновых маркеров, ассоциируемых с инсультом, вызванным тромбом. Зильберштейн надеется опубликовать еще одно исследование по этим маркерам после дальнейшего анализа", - говорится в статье. Источник: The Times