Российское государство в больших масштабах собирает данные - и каждый может их купить

"В России процветает торговля данными, которые фактически являются личными. Виновата в этом коррупция вместе с высокой степенью цифровизации", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

Недавние разоблачения журналистов по делу об отравлении Алексея Навального являются не чем иным, как "легализацией материалов американских спецслужб", заявил президент Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции. "По мнению Путина, без помощи профессиональных иностранных шпионов журналисты не смогли бы получить доступ к таким конфиденциальным данным. На самом деле для того, чтобы получить такую закрытую информацию, не нужно обладать ни квалификацией шпиона, ни особыми знаниями в сфере IT, - отмечает журналист Максим Киреев. - (...) В российском интернете на протяжении многих лет процветает активная торговля базами данных операторов мобильной связи, авиакомпаний, банков и различных ведомств, начиная от налоговой инспекции и заканчивая МВД. На десятках форумов можно найти прейскуранты на доступ как минимум к двум десяткам баз с паспортными данными, информацией о договорах на оказание услуг мобильной связи или регистрации транспортных средств всех жителей страны. Тот, кто копнет глубже, может найти и другие предложения в мессенджере Telegram или на торговых платформах в даркнете".

"По мнению экспертов, виновата в наличии такого роскошного предложения мания коллекционирования властей, коррупция и низкие штрафы. "В плане цифровизации Россия часто обгоняет многие страны Европы", - говорит Ашот Оганесян из московской консалтинговой компании Data Leakage and Breach Intelligence. "С одной стороны, это удобно, так как многие дела, связанные с обращением в ведомства, можно решить онлайн. С другой стороны, даже у полицейского низкого ранга или сотрудника какого-либо ведомства есть доступ к огромному объему информации", - поясняет эксперт, уже несколько лет наблюдающий за рынком торговли данными".

"Проблему представляют и сотрудники филиалов операторов мобильной связи, банков или туристических агентств, которые также имеют доступ к конфиденциальной информации. "Торговцы данными целенаправленно ищут в интернете таких сотрудников и предлагают им подзаработать", - говорит Оганесян. В то же время торговля данными чаще всего наказывается денежными штрафами или условными сроками. Риск относительно мал",- говорится в статье.

"От риска зависит и цена информации. Выгоднее всего получить доступ к базам данных удостоверений личности или договоров на оказание услуг связи. Здесь предоставление информации часто стоит лишь 20 франков в пересчете на швейцарскую валюту, потому что доступ к ней почти никогда не вызывает подозрений. После тестовой покупки корректные данные о владельце номера телефона, вместе с его адресом и паспортными данными были предоставлены в течение 10 часов", - пишет издание.

"Несколько больше, примерно 40 франков, стоят сведения из базы данных "Магистраль", содержащей информацию о всех перемещениях человека по территории России, так как билеты на поезда и самолеты можно купить только при предъявлении документа, удостоверяющего личность. 300 франков и более торговцы черного рынка требуют за определение местоположения мобильного телефона или детализацию осуществленных вызовов".

По словам Кристо Грозева, одного из расследователей Bellingcat, проведение расследования по делу Навального обошлось в 10-20 тыс. евро. Данные по большей части были куплены у анонимных продавцов в Telegram. По словам Грозева, такое возможно из-за коррупции в России.

"В этом вероятно мало что изменится и после недавнего расследования. "Конечно, сейчас многие осторожны, цены сильно выросли, пару недель на рынке, вероятно, будет сохраняться переполох, - говорит эксперт Ашот Оганесян. - Но через несколько недель все снова войдет в свою колею с процветающим черным рынком", - передает Neue Zürcher Zeitung.