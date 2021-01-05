Особняк Марсалека и его гости

"На Принцрегентенштрассе,61 Ян Марсалек встречался со своими приятелями. Беглый топ-менеджер Wirecard принимал здесь бывших агентов, военных, специалистов по отмыванию денег и дельцов", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"1844 квадратных метра, престижное расположение в районе Богенхаузен, потолки высотой 4 метра, ослепительно белые колонны, слегка поскрипывающий дубовый пол. Напротив - генеральное консульство России".

"До 1919 года здесь жил физик Вильгельм Конрад Рентген. Затем здесь поселился внук короля Людвига I, принц Альфонс Баварский, имя которого сегодня носит это здание. Почти сто лет спустя в Особняке Альфонса сначала располагался швейцарский банк, затем агентство модной одежды, пока в начале 2016 года не появился человек, имя которого не указывалось ни на одном договоре аренды и счете, но который был здесь главным и который располагал деньгами, необходимыми для оплаты годовой аренды в размере 680 тыс. евро: Ян Марсалек", - повествуют авторы статьи.

Марсалек подозревается в присвоении миллионов евро обанкротившейся платежной системы Wirecard. Уже полгода он находится в бегах.

"Когда Ян Марсалек еще был членом правления Wirecard, он заглядывал в особняк один-два раза в неделю, рассказывают посвященные люди. Особняк был своего рода клубом, где встречалась разношерстная мужская компания. Ее участники регулярно прилетали из Москвы, Стамбула, Ченнаи, Лондона или Вены", - говорится в статье.

"Среди них был, например, бывший руководитель ливийской службы внешней разведки. Или, например, россиянин с двумя именами, залегший на дно интернет-мошенник или бывший руководитель подразделения австрийской разведки. Темный полусвет с порно и онлайн-ставками, связями с российской спецслужбой и поездками в район боевых действий в Сирии. Отправной точкой всегда становился Особняк Альфонса".

"В здании, стоящем за поросшим плющом забором и клумбами с гортензиями, Марсалек и его друзья обсуждали новые сделки. (...) Иногда они вместе отправлялись в поездки. (...) Путешествовали по регионам ведения боевых действий: друзья и коллеги вспоминают фотографию, на которой Марсалек позировал с солдатами в сирийском городе Пальмира после того, как российские наемники и армия Башара Асада отвоевали город у войск террористической организации Исламское государство*. Марсалек часто показывал это фото. По словам очевидцев, в Особняке Альфонса до недавнего времени лежало черное боевое снаряжение, которым он обзавелся для поездки на войну", - пишет издание.

"Среди гостей [Марсалека] был и широкоплечий мужчина, которого на Принцрегентенштрассе называли Стасом. Он участвовал в организации поездки Марсалека в Сирию, на фотографиях оба мужчины запечатлены с деловыми партнерами в Мюнхене. Чем именно занимался Стас, зачастую было неясно, но "он любил хвастаться деньгами, предлагал нам свой дом в Монако и свой белый кабриолет Rolls Royce для отпуска", говорит один из членов окружения Марсалека".

"Раньше Стас работал в управлении делами Кремля, позднее непосредственно в штабе российского президента Путина. За это время он, очевидно, познакомился с высокопоставленными сотрудниками аппарата безопасности, основал несколько фирм, заработал много денег. Согласно расследованию лондонского центра "Досье", у него было как минимум два имени: его зовут не только Станислав, но и Борис. У него якобы есть два паспорта, по-видимому, оба паспорта он использовал, когда посещал Марсалека. Один из паспортов был выдан московским ведомством, где были оформлены и загранпаспорта мужчин, предположительно совершивших покушение на двойного агента Сергея Скрипаля. Данные о перелетах, которые проанализировала расследовательская группа, финансируемая критиком Кремля Михаилом Ходорковском, показывают, что Стас регулярно прилетал в Мюнхен, начиная с весны 2019 года почти каждый месяц на пару дней. "У меня нет двух паспортов, и к тому же я сопровождал в Мюнхен свою мать на приемы к врачу", - говорит Стас по телефону. Связь со спецслужбой он отрицает".

"Однако Стас говорит, что знает мужчину, который был полковником в армии, а сегодня, будучи арабистом, преподает в Москве. Также и Марсалек встречался с человеком, у которого, как говорят, были связи с российской службой военной разведки ГРУ. Он приглашал его в особняк и якобы называл его своим доверенным лицом в Москве. Полковник в отставке говорит, что не поддерживает связей с российскими спецслужбами и контактировал с Марсалеком лишь в качестве ученого", - передает Süddeutsche Zeitung.

"Как следует из письма ведомства от октября 2020 года, с которым удалось ознакомиться SZ, российскими контактами Марсалека и вместе с ними, вероятно, происходившим на Принцрегентенштрассе интересуется сегодня и контрразведка Федерального ведомства по охране конституции: "проверяется отношение бывшего директора Wirecard к разведывательным службам в России".

В особняке располагался и кабинет бывшего офицера австрийской разведки Мартина В., продолжает издание. "Он был одним из последних, кто встречался с Марсалеком до того, как он исчез в июне. В итальянском кафе вблизи площади Карлсплац в Мюнхене Марсалек ужинал с В. накануне своего побега. На следующий день он поехал в Австрию и улетел с аэродрома, расположенного к югу от Вены, в Минск. Там его след теряется. Помог ли Мартин В. бежать Яну Марсалеку? Или же это были российские друзья? В., вероятно, располагает контактами, хотя в разговоре с третьими лицами он и отрицал участие в побеге".

"Еще четыре года назад В. был одним из наиболее влиятельных должностных лиц Австрии. Он руководил 2-м отделом службы внутренней разведки. Там координируются операции ведомства, требующие наибольшей осторожности: экстремизм, терроризм, контрразведка, незаконная торговля боевой техникой. Одной из ключевых задач В. был обмен информацией с партнерскими организациями других стран", - указывают авторы публикации.

Сегодня особняк Марсалека пустует, однако вокруг роскошного имения ходят слухи. "Речь идет о направленной радиосвязи с генеральным консульством России, которое находится через дорогу. Соседи также предполагают, что есть секретный тоннель. Тем временем полиция была в особняке как минимум трижды и изъяла мебель, скульптуры, все, что может принести хотя бы немного денег - или дать наводку на Яна Марсалека и исчезнувшие миллионы".

"Следователи в Мюнхене полагают, что о местонахождении денег знает британец Генри О'Салливан. Он был одной из ключевых фигур мужской компании на Принцрегентенштрассе, одним из наиболее давних деловых приятелей Яна Марсалека и своего рода консультантом Wirecard. (...) Сначала О'Салливан зарабатывал на осуществлении платежей для порносайтов и азартных игр, затем примерно в 2013 году переехал в Индию и основал компанию-провайдера платежных систем, которая сотрудничала с Wirecard. Крутились миллионы, в том числе в виде кредитов. Это были деньги, которые, возможно, никогда не были возвращены".

"(...)В сокрытии других сделок, предположительно, помогал Рами аль-Обейди. Он также был гостем в Особняке Альфонса. В 2011 году, после свержения ливийского правителя Муаммара Каддафи, Рами аль-Обейди некоторое время возглавлял службу внешней разведки временного правительства". Сегодня Рами аль-Обейди говорит, что Марсалек его "обманул", говорится в статье.

"Деньги, очевидно, были движущей силой в жизни Яна Марсалека. Его бывшие соратники говорят о необузданной алчности. Он хотел быть не только менеджером, но и крупным инвестором, а Особняк Альфонса должен был стать приютом для молодых предприятий. Отчасти Марсалек осуществлял и безрассудные проекты: перед биржевыми маклерами в Лондоне он хвастался тем, что раздобыл секретную формулу яда нервно-паралитического действия "Новичок", того яда, который использовался, например, при покушении на российского оппозиционера Алексея Навального. И какому директору компании-участницы индекса DAX придет в голову идея иметь долю в цементных заводах в Ливии, "государстве-банкроте", управляемом военачальниками? Марсалеку эта идея пришла".

Наконец, с особняком Марсалека связана еще одна загадка, а именно фонд, фонд Марсалека - так по крайней мере он представлял его своему окружению. Фонд был назван в честь экономиста Феликса Сомари, а его цель заключалась в "государствоведческом исследовании и политическом образовании на свободных демократических основах в духе Феликса Сомари"."В октябре 2014 года фонд (...) пригласил бывшего сотрудника американской спецслужбы, бывшего военного советника Ангелы Меркель и других экспертов по политике безопасности в замок Планегг на "круглый стол", потом состоялся полет на вертолете над Альпами. Участвовал в этом и Ян Марсалек. В другой раз встреча состоялась для обсуждения конфликта на Украине. Говорят, среди гостей был и бывший глава спецслужбы Украины. И Марсалек, "бизнесмен", как значилось в списках гостей. (...) Большая политика и военные всегда были за одним столом с Яном Марсалеком", - отмечает издание.

"После побега Марсалека мужская компания, встречавшаяся в Особняке Альфонса, распалась. Стас, человек с двумя именами, живет в неизвестном месте в России. Офицер австрийской разведки Мартин В. пропал из поля зрения общественности. О'Салливан бесследно исчез. А для особняка ищут арендатора. 680 тыс. евро за 1844 кв.м. и невероятную агентскую историю", - пишет Süddeutsche.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ