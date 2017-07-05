Бывший зять Березовского, обвиняемый в заказном убийстве конкурента по бизнесу, умоляет не экстрадировать его в Россию

Бывшему зятю олигарха Бориса Березовского грозит экстрадиция в Россию, сообщает Daily Mail. "46-летнего Георгия Шуппе подозревают в том, что он подстроил смерть магната недвижимости Александра Минеева, который три года назад погиб под градом пуль", - пишет корреспондент Крис Гринвуд.

"Его команда из именитых юристов считает, что за этим стоит продолжающаяся "чистка", которой Кремль подвергает всех, кто связан с критиками президента Путина", - говорится в статье.

Издание сообщает, что Шуппе "работал у Березовского в качестве одного из его ближайших помощников и был женат на его дочери Екатерине, с которой недавно развелся".

По словам автора, Минеев был застрелен спустя несколько недель после того, как начал судиться с Шуппе и Михаилом Некричем. "Он обвинял их в крупном мошенничестве", - пишет издание.

"Если ответчик будет экстрадирован, это станет триумфом для Российской Федерации и будет беспрецедентной пиар-победой", - заявил в суде Хьюго Кит, адвокат Шуппе.

"Александр Литвиненко сказал, что из КГБ не уходит никто, а в случае Шуппе связь с Борисом Березовским - это поцелуй смерти", - сказал Кит.

"Кит добавил, что его клиент был "ближайшим доверенным лицом" Березовского, а также его зятем и деловым партнером", - говорится в статье.

"Из-за этого судебное разбирательство имеет политические мотивы. Экстрадиция - нарушение процессуальных норм, а шансы на справедливое разбирательство - от минимальных до нулевых. Это нечто откровенно кафкианское", - сказал адвокат.

Газета пишет: "Но Питер Колдуэлл, представляющий российские власти, сказал, что дело представляет собой просто "крупное мошенничество" и убийство".

"Российская Федерация характеризует роль Шуппе как роль выгодоприобретателя от мошеннической передачи собственности", - сказал Колдуэлл.

Как ожидается, рассмотрение вопроса об экстрадиции продлится до конца недели.