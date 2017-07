5 июля 2017 г. Нил Бакли | Financial Times Польша возлагает надежды на визит Трампа, намереваясь расширить свои региональные амбиции "Президент США Дональд Трамп начинает только вторую иностранную поездку в Польшу на этой неделе с визита, который имеет значение не только в отношении того, что он раскрывает в европейской политике США, но и того, что он рассказывает о взаимоотношениях между восточными и западными государствами континента", - пишет Financial Times. В четверг Трамп посетит заседание так называемой "Инициативы трех морей", группы, целью которой является продвижение интеграции среди государств Центральной Европы между Балтийским, Адриатическим и Черным морями, говорится в статье. Правительство Польши считает, что визит Трампа свидетельствует о кредите доверия инициативе, выдвинутой, в основном, ею, и попыткам Варшавы представить себя как потенциального лидера центрально- и восточноевропейского альянса, который не готов позволить Западной Европе делать все так, как ей заблагорассудится, пишет газета. Один из проектов группы - это газовый "коридор", соединяющий терминал СПГ на балтийском побережье Польши с запланированным терминалом на хорватском острове в Адриатике, отмечает автор статьи, подчеркивая, что он может послужить альтернативой российскому проекту "Северный поток-2". "Инициатива трех морей" также несет в себе отголоски Intermarium, нереализованной идеи польского лидера межвоенной эпохи Юзефа Пилсудского относительно федерации под руководством Варшавы между Балтийским и Черным морями, противостоящей немецкому и российскому экспансионизму", - говорится в статье. "Впрочем, в конечном итоге, центральная роль Польши может не позволить этому объединению получить реальный политический вес в ЕС", - полагает автор. "Государства Центральной и Восточной Европы могут с подозрением относиться к инициативе Парижа и Берлина по более основательной интеграции ЕС. Но многие понимают, что они слишком сильно зависят от Германии в политическом и экономическом отношении, чтобы выступить против нее, даже если визит Трампа имеет целью поддержать их в этом", - говорится в статье. Источник: Financial Times