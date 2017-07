5 июля 2017 г. Дэвид Гарднер | Financial Times Владимир Путин должен опасаться провозглашения победы в Сирии "Дональд Трамп и Владимир Путин впервые встретятся на этой неделе на полях саммита G20 в Гамбурге. Им есть что обсудить. И все же темой, которой они не смогут избежать, является Сирия, где США и Россия, в большей степени через своих сателлитов, чем сами, находятся в опасном положении, близком к конфликту. Непосредственные боевые действия маловероятны, но не невозможны", - пишет обозреватель Financial Times Дэвид Гарднер. "Путин выбрал Сирию и Ближний Восток как зыбкую почву для того, чтобы вернуть России статус великой державы, и кажется более чем готовым опрокинуть несколько столов в регионе на своем пути к международному величию", - говорится в статье. Дмитрий Тренин, директор Московского центра Карнеги, в готовящейся к печати книге под названием "Что замышляет Россия на Ближнем Востоке?" (What is Russia up to in the Middle East?), утверждает, что вмешательство Путина с целью спасти режим Асада связано не столько с Сирией или даже с Ближним Востоком, но с мировым порядком и решимостью Москвы иметь дело с США на равных. Он указывает на то, что Москва "получила, благодаря своему участию в боевых действиях в Сирии, наибольшее количество связей в регионе", поддерживая тесный контакт с лидерами Турции, Ирана, Израиля, Египта, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Кувейта, Бахрейна, Иордании и Ливана. В то же время, по его словам, России "удалось избежать... втягивания в разногласия на Ближнем Востоке: шииты против суннитов; Саудовская Аравия против Ирана; Иран против Израиля; Турция против курдов и так далее" - что является признаком истинного мирового игрока. Тем не менее, Тренин осторожно называет это "предварительным результатом", и он прав, пишет автор. "По количеству "связей" Путин, действительно, опережает США, но в государстве, которое стало военизированной ареной недееспособных государств. Ему еще нужно доказать, что он сможет удержаться в стороне от хитросплетений и хаоса местных интриг", - заключает журналист. Источник: Financial Times