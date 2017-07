5 июля 2017 г. Саймон Тисдэлл | The Guardian Китайско-российский дипломатический дуэт обнажает грубость Трампа "Лидеры Китая и России пообещали работать вместе, чтобы мирным путем разрядить усугубляющийся кризис из-за северокорейских ядерной и ракетной программ. Этот дипломатический дуэт резко контрастирует с грубой тактикой угроз и давления, применяемой Дональдом Трампом", - сообщает Саймон Тисдэлл в The Guardian. "Совместное заявление отразило согласование стратегий, которое происходит сейчас между Китаем и Россией в более широких масштабах, оставаясь почти не замеченным на Западе, - говорится в статье. - Ему поспособствовали зачастую беспорядочное, несосредоточенное поведение Трампа и появившиеся в результате возможности и опасности, которые возникли в связи с ослаблением Америки как мирового лидера". "Китайско-российский Джаггернаут начал движение. И, подобно простаку из комиксов, привязанному за ноги к рельсам, Трамп лежит прямо у него на пути", - полагает Тисдэлл. Журналист отмечает, что и для китайского, и для российского лидеров общение с Трампом - головоломка, в которой оба видят шанс на преимущество. Он напоминает, что Трамп лично попросил Китай помочь с Северной Кореей и позже заявил, что Пекин делает недостаточно. По мнению Тисдэлла, теперь Трамп пойман на блефе, попался между своим бряцанием саблей и своей потребностью в дипломатической "победе", которая позволит избежать войны. Когда Си встретится с Трампом в Гамбурге, может оказаться, что его цена за помощь американскому лидеру - новые уступки со стороны США по спорным двусторонним вопросам. "Однако ему нужно двигаться аккуратно ввиду непостоянства Трампа", - отмечает журналист. "С Путиным Трамп тоже в слабой позиции, в связи с различными расследованиями его довыборных отношений с Москвой, - говорится в статье. - Как и Си, Гамбург предоставляет Путину сцену, на которой он может сыграть ответственного государственника мирового уровня, выдавливая из барахтающегося Трампа то, что для него важнее всего, например, снятие санкций, наложенных на Россию из-за Украины". "Любителю Трампу следует подтянуться. Броски не сработают в поединке с опытным российским диктатором, у которого черный пояс по дзюдо", - резюмирует Тисдэлл. Источник: The Guardian