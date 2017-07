5 июля 2017 г. Харун Сиддик | The Guardian Исследование: секс-роботы обещают "революционный" сервис, но также риски Секс-роботы заключают в себе большой потенциал оказания ценных услуг пожилым и немощным людям, но также несут этические риски, пишет The Guardian, ссылаясь на экспертов. Секс-роботы, похожие на людей, уже продаются и сдаются внаем для вечеринок в США, а в Лондоне обсуждаются планы создания кафе, которое будет обслуживаться "эротическими киборгами". Авторы опубликованного в среду доклада "Фонда ответственной робототехники" считают, что они смогут возвестить "революцию" в сексе, помогая людям, которым трудно найти интимные отношения. "Но они также высказывают опасения, что секс-роботы будут способствовать формированию отношения к женщине как вещи, изменят представления о согласии" и будут использоваться для удовлетворения извращенных желаний, пишет автор статьи Харун Сиддик. Четыре компании в настоящее время производят секс-роботов, продавая их по цене от 5000 до 15000 долларов, но намереваются сделать их более доступными. Среди этих роботов - RoxxxyGold, которая вызвала некоторое беспокойство из-за возможности переключить ее в режим Frigid Farah. В этом режиме ее "характер" становится "сдержанным и застенчивым". Производитель утверждает, что "если вы дотронетесь до ее интимных зон, то она, скорее всего, не ответит на ваши ласки", что заставило некоторых думать, что это поощряет фантазии об изнасиловании. "Некоторые говорят: пусть лучше насилуют роботов, чем живых людей. Это один из аргументов... вы можете наслаждаться сексом со своей женой по обоюдному согласию, но когда у вас появляются фантазии об изнасиловании, вы насилуете робота. Но другие утверждают, что это лишь распалит насильников еще больше", - рассуждает соавтор исследования Ноэль Шарки, профессор искусственного интеллекта и робототехники в Университете Шеффилда. Источник: The Guardian