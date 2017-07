5 июля 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Северокорейский ракетный кризис, российско-китайский дуэт и блеф Трампа Очередной месседж США и остальному миру Северная Корея приурочила к американскому Дню независимости: запущенная во вторник 4 июля ракета способна, по утверждению Пхеньяна, "нанести удар по любой точке в мире". Является ли Северная Корея ядерной державой? - размышляют эксперты и обозреватели. По мнению WSJ, развитие ситуации "требует незамедлительных ответных мер". Возможности Трампа "немногочисленны и рискованны", полагает NYT. Россия и Китай пытаются ограничить роль США в корейском кризисе, отмечают британские издания. После двух пусков ракет, произведенных 4 июля (в 2006 и 2009 годах), северокорейская диктатура еще раз отправила мощный месседж США и остальному миру, приурочив запуск межконтинентальной ракеты к американскому Дню независимости. Речь идет об 11-м запуске ракеты с начала года, пишут журналисты французской Liberation Робен Экер и Камий Ривеччио. Ким Чен Ын стремится запугать своих политических противников: он заявил, что его страна способна "нанести удар по любой точке в мире". Пхеньян утверждает, что это "межконтинентальная ракета", более мощная, чем все запущенные им прежде. Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) является ракетой большой дальности, она может поразить цель на расстоянии более 5600 км. Тем не менее, по сведениям Москвы, баллистическая ракета "Хвасон-14" не является межконтинентальной, это ракета средней дальности, не способная достичь американских островов. Во вторник она пролетела примерно 900 км, передают авторы статьи. Пхеньян стремится разработать ракету, способную нанести ядерный удар по американской территории. Успешное испытание МБР позволит, по мнению режима, "положить конец угрозам и шантажу ядерной войны со стороны США". В случае достижения своих целей северокорейская диктатура планирует оказывать давление в ходе переговоров на международной арене и добиваться уступок, отмечают авторы. Является ли Северная Корея ядерной державой? - задумываются журналисты. По мнению Пхеньяна, ответ утвердительный. Если северокорейскому режиму удастся усовершенствовать миниатюрные ядерные боеголовки для баллистических ракет, то он будет в состоянии поражать мишени в Южной Корее и Японии. Это будет означать, что в распоряжении Северной Кореи имеется ядерная боевая часть, поскольку для размещения в головной части ракеты оружие должно быть миниатюрным. Однако французский эксперт Валери Нике, директор отдела стран Азии Фонда стратегических исследований, объясняет: "Мы не знаем, умеют ли они делать оружие миниатюрным, чтобы разместить его на ракете". Между тем "это необходимое условие, при котором оно конкретно может использоваться. Сегодня уже невозможно представить себе сбрасывание ядерной бомбы с самолета". Как напоминает издание, Совбез ООН в 2006 году принял резолюции, запрещающие Северной Корее оснащаться ядерными бомбами. По данным Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN), в 2013 году в распоряжении Пхеньяна находилось менее десяти боеголовок. Список стран, обладающих наибольшим потенциалом ядерного оружия, возглавили США, Россия, Великобритания, Франция и Китай. "Стремительное продвижение Северной Кореи к ситуации, когда она сможет угрожать Соединенным Штатам целым флотом межконтинентальных баллистических ракет (МБР) с ядерными боеголовками, требует незамедлительных ответных мер", - пишет редакция The Wall Street Journal, комментируя испытания северокорейской ракеты во вторник. Что делать Вашингтону? По мнению издания, новые санкции ввести стоит, но нельзя надеяться, что они вовремя обезоружат Пхеньян. "Превентивный военный удар США нельзя исключать, но, если хотя бы одна северокорейская ракета уцелеет, будет риск ядерного контрудара по Южной Корее", - полагает издание. "Лучший выход - всеобъемлющая стратегия, направленная на изменение режима Кима", - советует газета. "Вашингтону стоит усиливать сдерживание и крепить противоракетную оборону, возродить существовавшую при администрации Буша сеть борьбы с распространением ядерного оружия, убедить страны региона разорвать связи с Северной Кореей, задуматься о попытках сбивать северокорейские ракеты при их испытаниях, а также распространять среди жителей Северной Кореи новости о преступлениях режима", - говорится в статье. Издание особо останавливается на позиции Китая: "Судя по поведению Пекина, он надеется, что северокорейская угроза вытеснит США из Северо-Восточной Азии. Только намного более жесткая стратегия, направленная на свержение режима Кима (при содействии Китая или без) дает шанс на устранение угрозы, которая может лишить жизни миллионы американцев". "Что Трампу делать с Северной Кореей? Его возможности немногочисленны и рискованны", - полагает журналист The New York Times Дэвид Сэнджер. "Существует классический способ сдерживания - ограничение способности врага расширять влияние, что США применяли против (...) Советского Союза. Но сдерживание не решает проблему: это только способ сосуществования", - рассуждает журналист. Трамп может усилить санкции, увеличить присутствие ВМФ США вблизи Корейского полуострова и ускорить тайную американскую киберпрограмму по срыву запуска ракет. Но, если это сочетание запугивания и технических чудес имело бы успех, Ким не провел бы испытание во вторник, замечает Сэнджер. Кроме того, Трамп может пригрозить превентивными военными ударами, если США обнаружат готовящийся запуск МБР. Однако Северная Корея создала слишком много ракет слишком многочисленных разновидностей, чтобы преимущества подобного удара стоили связанного с ним риска, говорится в статье. Следующий вариант - переговоры. "Они могли бы начаться с прекращения ядерных и ракетных испытаний Северной Кореей в обмен на согласие Америки ограничить или приостановить совместные военные учения с Южной Кореей", - пишет Сэнджер. Это тоже чревато риском и приведет к достижению северокорейской и китайской цели - ограничить свободу военных действий США в Тихом океане, говорится в статье. Чиновники администрации предполагают, что прекращение испытаний могло бы быть промежуточным пунктом на пути к Корейскому полуострову без ядерного оружия - к соглашению, подразумевающему отказ Кима от ядерного оружия и ракет. Однако Ким Чен Ын помнит, что случилось с Каддафи, диктатором Ливии, который отказался от зарождающейся ядерной программы и был свергнут с помощью США. Именно это, по мнению Кима, сможет предотвратить его ядерная программа - попытки США свергнуть его, говорится в статье. "Возможно, он прав", - отмечает автор. "Путин и Си пытаются ограничить роль США в корейском кризисе" - утверждает в заголовке журналист The Times Том Парфитт. Си Цзиньпин посетил Путина в Кремле, чтобы обсудить напряженность на Корейском полуострове, раскритиковать США и подтвердить, что отношения с российским лидером расцветают. После встречи политики сообщили, что подготовили план в связи с заявлением Северной Кореи об испытании первой МБР, передает корреспондент. "Договорились активно продвигать нашу общую инициативу, основанную на российском поэтапном плане корейского урегулирования и китайских идеях параллельного замораживания ядерной деятельности КНДР и крупномасштабных военных учений США и Республики Корея", - сказал Путин. "Такой план едва ли порадует Дональда Трампа, который обещал дать "решительный ответ" Северной Корее в связи с ее ядерной и ракетной программами, когда встретился со своим южнокорейским коллегой Мун Джэином в Вашингтоне в прошлую пятницу", - говорится в статье. "Китайско-российский дипломатический дуэт обнажает грубость Трампа" - утверждает The Guardian. "Лидеры Китая и России пообещали работать вместе, чтобы мирным путем разрядить усугубляющийся кризис из-за северокорейских ядерной и ракетной программ. Этот дипломатический дуэт резко контрастирует с грубой тактикой угроз и давления, применяемой Дональдом Трампом", - сообщает автор статьи Саймон Тисдэлл. "Совместное заявление отразило согласование стратегий, которое происходит сейчас между Китаем и Россией в более широких масштабах, оставаясь почти не замеченным на Западе, - говорится в статье. - Ему поспособствовали зачастую беспорядочное, несосредоточенное поведение Трампа и появившиеся в результате возможности и опасности, которые возникли в связи с ослаблением Америки как мирового лидера". Трамп лично попросил Китай помочь с Северной Кореей и позже заявил, что Пекин делает недостаточно. Теперь Трамп пойман на блефе, попался между бряцанием саблей и своей потребностью в дипломатической "победе", которая позволит избежать войны. В Гамбурге может оказаться, что цена за помощь Китая - новые уступки со стороны США. "С Путиным Трамп тоже в слабой позиции", и в Гамбурге Путин сможет выдавить "из барахтающегося Трампа то, что для него важнее всего, например, снятие санкций". "Любителю Трампу следует подтянуться. Броски не сработают в поединке с опытным российским диктатором, у которого черный пояс по дзюдо", - резюмирует Тисдэлл.