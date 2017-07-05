Польская армия ослаблена чистками партии "Право и справедливость"

Правящая партия Польши множит политические назначения в армии и оставляет без внимания модернизацию военной техники, пишет корреспондент Le Monde в Варшаве Якуб Иванюк.

В то время как вопросы безопасности окажутся в центре визита Дональда Трампа в Польшу в четверг 6 июля, эта страна, судя по всему, становится новым слабым звеном в НАТО. Выходы в отставку, следующие один за другим, политизация присвоения воинского звания, прерванная программа модернизации: польской армии, ведомой железной рукой министра национальной обороны Антония Мацеревича, одной из самых радикальных спорных фигур в правительственной команде, не удалось избежать "консервативной революции", предпринятой партией "Право и справедливость" (ПиС) после ее прихода к власти в ноябре 2015 года, говорится в статье.

Два бывших высоких чина польской армии поделились своими опасениями с Le Monde: генерал Мечислав Циенуш, экс-начальник главного управления стратегического планирования Генерального штаба Войска Польского и экс-представитель Польши в структурах НАТО и ЕС, и генерал Мирослав Ружаньский, экс-главнокомандующий Вооруженных сил, который со скандалом ушел из Министерства обороны Польши в декабре 2016 года по причине глубокого несогласия с политикой министра.

С тех пор как Мацеревич встал во главе Минобороны, 90% Генерального штаба и 80% командного состава Вооруженных сил Польши было обновлено. Тридцать генералов из восьмидесяти, а также 250 полковников были отправлены в отставку или в резерв, передает журналист. Два генерала, давшие интервью Le Monde, в первую очередь выступают против методов министра обороны: "Он глубоко убежден, что необходимо все разрушить и выстроить заново, - утверждает генерал Циенуш. - Это иррациональная и абсурдная логика. Армия не терпит революции. Тем более что геополитическая обстановка вокруг Польши нестабильная, это крайне неудачный момент".

Как говорится в публикации, политика Мацеревича вписывается в логику консервативного правительства, которое в радикальной манере отбрасывает достижения предшественников и расценивает 27 лет польских демократических преобразований как поражение. "Я еще никогда не видел нашу армию в столь плачевном состоянии", - сокрушается генерал Циенуш.

Мацеревич создал законодательные механизмы, позволяющие ему быстро продвигать по службе офицеров во имя "обновления кадрового состава", даже если новый пост превосходит их уровень компетенции. Он ввел такие повышения в звании, которые позволяют перепрыгивать на два звания в военной иерархии. Министр заменил многих преподавателей Академии национальной обороны, впрыскивая туда "добрую дозу идеологии и партизанской логики", по словам Циенуша, изобличающего армию, идущую "по пути политизации".

"Министр с самого начала стал принципиально осуществлять политические задачи, нередко с высокой долей популизма, - считает генерал Мирослав Ружаньский. - Опытные специалисты заменены на молодых людей, плохо подготовленных, они узаконивают политические решения руководства. Последствия этой политики будут ощущаться довольно долго. Нам грозит интеллектуальное разрушение".

Однако больше всего военные обеспокоены недостаточной модернизацией, передает журналист.

"Сказать по правде, процесс модернизации застопорился, хотя польская армия остро нуждается в новой боевой технике, - подчеркивает генерал Циенуш. - Наш замминистра (отвечающий за модернизацию, Бартош Ковнацкий) говорит, что вертолеты больше не являются приоритетом. Я не знаю такой армии, для которой вертолеты не являлись бы приоритетом". А пока польская армия по-прежнему летает на вертолетах советской эпохи, говорится в статье.

Наконец, министр планирует массированно инвестировать в "территориальную оборону", это его ведущая инициатива, в перспективе здесь должно быть задействовано 50 тыс. человек. Речь идет об отрядах гражданского ополчения, обученных и оснащенных армией, призванных обезопасить Польшу от гибридных угроз и даже "бороться против российского Спецназа", по признанию министра. "Совершенно ясно, что инвестирование в эту инициативу будет происходить в ущерб регулярной армии и модернизации", - утверждает генерал Циенуш. Министерство обороны не ответило на запросы Le Monde.