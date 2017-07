5 июля 2017 г. Джули Хиршфелд Дэвис и Гленн Траш | The New York Times Встреча Трампа с Путиным - самый большой повод для беспокойства помощников американского президента в европейском турне "Для президента Трампа проведен не один брифинг. Советники предостерегли его о целой сети потенциальных рисков, сложных вопросов и загвоздок дипломатического характера", - пишет The New York Times. "Но даже его старшие помощники не знают в точности, что решит сказать или сделать Трамп, когда на этой неделе встретится лицом к лицу с российским президентом Путиным на полях саммита G20 в Гамбурге. И именно это больше всего тревожит его советников и сотрудников его администрации", - утверждают журналисты Джули Хиршфелд Дэвис и Гленн Траш. По мнению издания, беседа Трампа с Путиным "во многих отношениях необходима, если учесть ключевые разногласия, разделяющие США и Россию. Но это также дипломатический и политический риск для Трампа, столкнувшегося с целой сетью расследований в отношении возможных связей его избирательного штаба с Россией, а также с вопросом, насколько он готов призвать Москву к ответу за ее проступки военного характера и вмешательство в выборы в его интересах. Ореол неопределенности вокруг встречи усугубляется склонностью президента делать непредсказуемые заявления и производить нежелательное впечатление". "В Белом доме и Госдепартаменте царит довольно сильная нервозность в связи с этой встречей и тем, как ее провести: люди видят массу потенциальных рисков, - говорит Стивен Пайфер, экс-посол США на Украине. - Над президентом нависла серая туча расследований по вопросу о сговоре, так что любую сделку будут рассматривать под микроскопом, по принципу: "Не отдаем ли мы это русским задаром?" Издание утверждает: "Самого Трампа эта встреча не тревожит. Он говорил помощникам, что его больше раздражает перспектива выслушивать выговоры от канцлера Меркель и других лидеров за выход из Парижского соглашения по климату и за его жесткий курс в отношении иммиграции". "Команда Трампа утверждает, что он, возможно, поднимет вопрос о задокументированном вмешательстве России в выборы 2016 года, но он вряд ли остановится на нем подробно: иначе он подчеркнет сомнения в законности своего избрания. Помощники ожидают, что он сфокусируется на Сирии, в том числе на создании безопасных зон, борьбе с "Исламским государством"* и сопротивлении нежеланию Путина удержать правительство Асада от применения химического оружия против гражданского населения", - говорится в статье. "Помощники Трампа стремятся к структурированности и предсказуемости. Они надеются, что официальная встреча в присутствии помощников и с повесткой дня оставит меньше простора для импровизации и оттеснит вопрос о российском вмешательстве в избирательную кампанию на второй план, а упор будет сделан на более животрепещущие политические вопросы, которыми президент жаждет заняться", - сообщает издание. Белый дом спланировал маршрут Трампа так, чтобы опровергнуть версию о его чрезмерной дружественности в отношении Москвы, говорится в статье. В четверг в Варшаве Трамп произнесет речь и встретится с союзниками США, дабы продемонстрировать свою верность НАТО. Советники говорят, что Трамп жаждет встречи с польским президентом Анджеем Дудой и видит шанс на заключение прибыльных сделок в топливно-энергетической сфере с правительством Дуды - возможно, в ущерб России. "Но наиболее пристальное внимание привлекут содержание, а также мимика и жесты при его встрече с Путиным", - считает издание. "Самое большое опасение, по словам тех, кто недавно беседовал с людьми из команды Трампа, вызывает то, что Трамп, пытаясь наладить взаимопонимание, создаст впечатление невольного перехода на сторону Путина", - говорится в статье. "Два человека, близких к Трампу, ожидают, что он и Путин поладят на почве своего презрения к "фейковым новостям", - пишет издание. *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ. Источник: The New York Times