5 июля 2017 г. Эбби Филлип и Кэрол Морелло | The Washington Post Полемика на тему России ограничивает Трампа, "как в загоне", перед встречей с Путиным "Президент Трамп обещал избирателям, что заключит "великолепную сделку" с Россией и ее автократическим президентом Путиным, называл "мистификацией" расследование российского вмешательства в выборы в США и даже хвастался российским официальным лицам насчет увольнения директора ФБР, руководившего этим расследованием", - пишут журналистки The Washington Post Эбби Филлип и Кэрол Морелло. Но, по мнению авторов, теперь накануне встречи с Путиным Трамп "сильно ограничен" в своих действиях, "у него мало удачных вариантов, которые оградили бы его от политических ранений". "Если Трамп попытается смягчить санкции, наложенные на Россию за ее причастность к конфликту на Восточной Украине или ее вмешательство в выборы 2016 года в США, Конгресс, возможно, бросит ему вызов, стремясь к еще более жестким карам. А если он наговорит Путину банальностей, не затронув вмешательство России в выборы, снова встанет вопрос о том, согласен ли Трамп с выводом собственных разведслужб, что Россия пыталась в его интересах нарушить демократический процесс", - рассуждает издание. "Президент в загоне, - говорит Николас Бёрнс, экс-полпред США в НАТО. - Зачем при первой встрече надо идти на какие-то уступки Путину? Что он сделал для того, чтобы это заслужить?" Он добавляет: "Если вы пытаетесь подлизаться, предлагаете уступки, снижаете давление, он извлечет из этого выгоду. В вакууме он увидит слабость". В мае администрация Трампа дала понять, что, возможно, согласится вернуть российским дипломатам два комплекса в США. "Но в Сенате наблюдается редкостное явление - почти единодушие в поддержку жестких санкций в отношении России", - пишут авторы, напоминая о постановлении Сената о введении новых санкций и ограничении полномочий Трампа по смягчению существующих кар. Издание продолжает: "Среди экспертов по внешней политике, которые поддерживают установку Трампа на улучшение отношений с Россией, усиливается удрученность тем, что нынешняя политическая атмосфера и действия Трампа сделали эту задачу почти невозможной". "Трампу чрезвычайно трудно, даже если бы у него были способы это сделать, совершить то, что отвечает нашим жизненно важным интересам, - то есть улучшить отношения с Россией, - говорит Джек Мэтлок, экс-посол США в СССР. - Обращаться с ними [с российской стороной] так, словно они наши враги, - полный абсурд, и все же такое отношение во многом пронизывает подход Конгресса". Издание утверждает: "Тем временем администрация Трампа совершает шаги на разных фронтах, чтобы смягчить позицию США в отношении России". И все же американо-российские отношения не улучшились. Путин категорично отрицает вмешательство в выборы. "Тем временем то, что Россия по-прежнему поддерживает массовое убийство сирийским президентом Асадом его сограждан на гражданской войне в Сирии, усилило недоверие среди политических лидеров США", - говорится в статье. Пол Сондерс (Center for the National Interest) говорит, что взаимное недоверие и враждебность сильны, как в разгаре холодной войны. "Не вижу, как можно было бы смягчить санкции без прогресса по украинскому вопросу, - сказал он. - А Россия ни за что не пошлет в Дамаск спецназ, чтобы арестовать Асада и доставить его в Гаагу [т.е. в Международный суд ООН. - Прим. ред.] или к президенту Трампу". Источник: The Washington Post