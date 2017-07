5 июля 2017 г. Дэвид Игнатиус | The Washington Post Сотрудничество с Россией может оказаться лучшей дорогой к миру в Сирии Во время своей встречи в пятницу в Гамбурге Дональд Трамп и Владимир Путин должны держать в уме опознавательный знак, который носят бойцы Сирийских демократических сил, главного союзника Соединенных Штатов в Сирии, пишет The Washington Post. На нем изображена карта Сирии, пересеченная отчетливой синей линией реки Евфрат. Евфрат очерчивает неофициальную линию "деконфликтизации" между поддерживаемым Россией сирийским режимом к западу от реки и Сирийскими демократическими силами, поддерживаемыми Соединенными Штатами, к востоку. Последние несколько недель две страны вели переговоры о важном дополнении к этой линии - о создании дуги длиной примерно в 80 миль, которая протянется от охваченного боями городка Табка на озере Асад к населенному пункту Карама на Евфрате. "Американо-российское соглашение об этой буферной зоне - это многообещающий знак. Это позволяет, по сути, Соединенным Штатам и их союзникам очищать столицу "Исламского государства"* Ракку, в то время как Россия и сирийский режим берут на себя город Дейр-эз-Зор. Эта линия позволяет бойцам консолидировать свои силы против "Исламского государства"*, а не направлять их друг против друга", - пишет автор статьи Дэвид Игнатиус. "Трамп и Путин должны обсудить на саммите "большой двадцатки", является ли недавнее соглашение о разграничительной линии моделью более широкого американо-российского сотрудничества в Сирии. Более широкие усилия помогли бы одержать победу над "Исламским государством"*, стабилизировать охваченную боями, расколотую Сирию и, в конечном итоге, обсудить политическое будущее. Но достижимо ли это?" - продолжает автор. Российско-американское сотрудничество по Сирии столкнулось с большими препятствиями. "Оно легитимирует российский режим, который вторгся на Украину и вмешался в американские и европейские выборы, в добавление к его интервенции в Сирии. Само имя Путина стало в наши дни токсичным в Конгрессе и в американских СМИ, и Трампа клеймят даже за попытки найти компромисс", - отмечает автор. "Против этих отрицательных моментов есть только один положительный аргумент: сотрудничество с Россией может оказаться единственным способом сокращения уровня насилия в Сирии и создания основы мирного, более децентрализованного государства, которое сможет, в конечном итоге, выздороветь после своей трагической войны", - продолжает Игнатиус. Говорят, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр обороны Джим Мэттис выступают за рассмотрение возможностей взаимодействия с Россией. "Мы видим в этом потенциал, - сказал во вторник высокопоставленный сотрудник Госдепартамента. - На данный момент Россия всерьез работает с нами в этом направлении". *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ. Источник: The Washington Post