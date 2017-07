5 июля 2017 г. Владимир Гройсман | The Wall Street Journal Перемены к лучшему происходят на Украине "Достижение перемен к лучшему в стране - непростая задача. Это требует честолюбия, самоотверженности и настойчивости, - заявляет в The Wall Street Journal премьер-министр Украины Владимир Гройсман. - Я вижу их каждый день, так как Украина проводит широкомасштабные реформы, чтобы стать страной, более благоприятной для жизни, посещения и инвестиций. Но сейчас, когда мы на этапе, на котором настойчивость необходима для достижения наших целей, я хочу рассказать о нашем прогрессе и показать нашу преданность осуществлению этих изменений". Политик сообщает, что после падения на 17% в 2014-2015 годах ВВП Украины вырос на 2,3% в 2016 году (в последнем квартале - на 4,7%), и Международный валютный фонд предоставил стране финансовую поддержку в размере 17 млрд долларов - на проведение реформ. "Это никогда не было просто, однако мы настаивали на том, чтобы быть открытыми и прозрачными всегда. По предыдущим правилам, субсидированные цены на энергоносители стоили нашему правительству порядка 10% ВВП каждый год и давали олигархам с политическими связями шанс выкачивать в собственные карманы миллиарды. Вот почему мое правительство перестало регулировать цены на газ и заменило субсидирование энергетических тарифов прямым субсидированием домохозяйств", - говорится в статье. "Мы внедрили эти изменения на год раньше, чем было указано в программе, разработанной для нас МВФ. Более того, мы пытаемся обогнать международные стандарты прозрачности", - сообщает Гройсман и рассказывает о внедрении системы электронных закупок Prozorro от Transparency International, которой обязаны пользоваться все госучреждения и госслужащие страны, чтобы граждане и инвесторы получали информацию о государственных расходах. "У нас есть видение, как обеспечить претворение прогресса в дальнейшие реформы. Наша настойчивость станет ключом к обеспечению того, чтобы Украина продолжала давать своему народу более светлое будущее, была более сильным партнером для наших союзников и предоставляла нашим инвесторам более ценные возможности", - резюмирует Гройсман. Источник: The Wall Street Journal