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5 июля 2018 г.
5 июля 2018 г.

Юлиан Рёпке | Bild

Весь мир веселится на ЧМ в России, а на Сирию падают бомбы

"Столько людей в такой короткий промежуток времени еще никогда не хотели бежать из Сирии. Это катастрофа", - заявил в беседе с Bild представитель гуманитарной организации UOSSM, описывая ситуацию в провинции Дераа на юге Сирии.

"Начиная с 22 июня из-за военной операции, которую осуществляет сирийский режим при поддержке российских ВКС и иранских вооруженных формирований, из региона стремятся вырваться не менее 271 тыс. человек. Они находятся в ловушке: Иордания и Израиль не открывают для них свои границы. Им некуда идти: с одной стороны - закрытая граница, с другой - бомбы", - пишет автор публикации Юлиан Рёпке. По данным местных органов здравоохранения, с начала авиаударов погибли по меньшей мере 216 гражданских лиц и около 100 повстанцев.

"Через неделю после начала ЧМ-2018 в России трое союзников - Асад, Россия и Иран - начали активные военные действия на юге Сирии - операцию, которую они могли беспрепятственно готовить в течение последних месяцев и начало которой неслучайно совпало с футбольным чемпионатом в России", - передает автор.

Источник: Bild


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