5 июля 2018 г. Нико Хайнс | The Daily Beast Российское нервно-паралитическое вещество поразило Великобританию накануне саммита НАТО "Этот саммит уже назвали одним из самых напряженных за всю 69-летнюю историю НАТО, и эта напряженность резко возросла в связи с новостью, что еще два человека пострадали на британской территории от смертоносного российского нервно-паралитического вещества "Новичок", - пишет журналист The Daily Beast Нико Хайнс. "Британская пара находится в критическом состоянии в больнице в Солсбери после соприкосновения с ядом, который, судя по всему, остался на месте после покушения на убийство Сергея и Юлии Скрипалей", - говорится в статье. "Глава отдела по борьбе с терроризмом Скотланд-Ярда заявил, что анализы, взятые у пары, потерявшей сознание у себя дома в субботу, подтвердили опасения, что произошло новое поражение нервно-паралитическим агентом. Неизвестно, как 44-летняя Дон Стерджес и 45-летний Чарли Роули пришли в соприкосновение с этим веществом, но полиция оцепила общественный парк в Солсбери, пытаясь найти его источник", - отмечает издание. "Заражение двух британских граждан спустя столько времени после первоначальной атаки свидетельствует о том, насколько безрассудной была попытка убийства", - говорится в статье. Закрытие части местного парка усилит опасения, что взрослые и дети могли подвергнуться воздействию яда, отмечает корреспондент. Источник: The Daily Beast