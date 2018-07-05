Двое из Эймсбери нашли шприц, брошенный отравителями Скрипалей?

Публику просят не подбирать неизвестные предметы, город оцеплен, полиция ищет "Новичок", после "случайного соприкосновения" с которым пара борется за жизнь

"Двое британцев, которые борются за жизнь после соприкосновения с нервно-паралитическим веществом, использованным для нападения на бывшего российского шпиона и его дочь, возможно, подобрали шприц или иглу, использованные убийцами, как выяснилось сегодня, - сообщает коллектив авторов в The Daily Mail. - 44-летняя Дон Стерджес и 45-летний Чарли Роули оказались в критическом состоянии через несколько часов после того, как побывали в Солсбери - на месте покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии".

"Полиция отчаянно ищет источник смертоносного нервно-паралитического вещества "Новичок", из-за которого любовники, оказавшиеся под его воздействием в субботу, балансируют на грани жизни и смерти", - говорится в статье.

"Мистер Роули - зарегистрированный героиновый наркоман. Предполагается, что он и его подруга нашли выброшенный контейнер или шприц, использованные для переноски нервно-паралитического вещества на место покушения на Скрипалей, и "случайно" подверглись его воздействию", как стало известно вчера вечером, - передают авторы. - Пострадавшие побывали в Садах королевы Елизаветы, рядом с которыми в марте нашли потерявших сознание Скрипалей. Оказывается, этот объект не был оцеплен в тот момент, хотя сейчас он под охраной. Кроме того, Стерджес живет в 300 ярдах от кафе, в котором Скрипали поели в тот день, когда их отравили четыре месяца назад".

"Стерджес стало плохо в 11:00 в субботу, а Роули начал "издавать странные звуки и вести себя как зомби", прежде чем потерял сознание у себя в ванной, ближе к вечеру того же дня, по словам его близкого друга", - сообщает издание.

Главный санитарный врач Англии Салли Дейвис заявила: "Призываю публику остерегаться подбирать неизвестные предметы или опасные объекты, вроде игл и шприцов".

Эксперт по химическому оружию Хэмиш де Бреттон-Гордон сказал изданию, что "Новичок" может месяцами храниться в шприце и всего "нескольких молекул" достаточно, чтобы нанести тяжкий вред здоровью человека. "Думаю, можно предположить, что [Стерджес и Роули] подобрали шприц, - сказал он. - Вероятно, они сами ввели себе это вещество, а не подверглись нападению. Всего нескольких молекул достаточно, чтобы нанести вред здоровью, но только при проникновении в кровь. Мы знаем, что несколько человек соприкасались со Скрипалями, но не пострадали".

"Новичок" не испаряется. Он остается навсегда, - сказал один из источников издания. - Сожжение - самый эффективный метод. Но Солсбери сжигать дотла не будут".

"Более 100 сотрудников антитеррористических подразделений совместно с полицией Уилтшира оцепили все места, в которых побывали [Стерджес и Роули] после контакта с отравляющим веществом, чтоб восстановить их маршрут, - говорится в статье. - Они также водили с собой друзей пострадавших и расспрашивали, куда те пошли после соприкосновения с "Новичком" - возможно, в парке Солсбери".

"Полиция все еще не сделала официального заявления о связи между двумя отравлениями, но сотрудники спецслужб используют версию о "перекрестном заражении", по данным The Times", - говорится в статье.

Министр безопасности Бен Уоллес сказал, что не может исключить заражения других участков: "Нет. Потому что пока мы не восстановили покушение на убийство Скрипалей минуту за минутой, день за днем, мы можем сделать выводы, основываясь на научно обоснованных возможностях и фактах, которые знаем на данный момент, и это, очевидно, повлияет на расследование. Вот почему предосторожность - очень важная часть данного процесса".

Однако Уоллес согласился с английским Минздравом, заявившим, что риск для публики невелик, и заявил, что сам побывает на месте происшествия: "Я туда поеду в любое время, в любой день. По-моему, нужно прислушиваться к мнениям ученых. 100-процентной гарантии нет. В данном случае мы знаем, что полиция уверена, что эти люди вступили в контакт с веществом не в тех местах, которые ранее были объявлены связанными с предшествующим покушением на Скрипалей и затем очищены. По-видимому, речь идет о новых участках, и вот почему сейчас они оцеплены и, несомненно, пройдут через тот же процесс".

"Россия отрицает причастность к покушению на Скрипалей", - напоминают авторы статьи. Тем не менее, Уоллес заявил: "Эти люди жили в восьми милях от Солсбери - вот настоящая проблема, с которой столкнулась наша полиция. В смысле, насколько далеко забрасывать сеть? Насколько далеко нужно соотносить предосторожности с фактами. Мы не собираемся оцепить весь запад Англии из-за безрассудного поведения России. Мы собираемся сделать все возможное, чтобы защитить общество, и мы делаем это с помощью лучших ученых мира. Но в то же время мы будем принимать меры, когда найдем [источник заражения]".