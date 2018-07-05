Англия: и снова отравление нервно-паралитическим веществом "Новичок"

Дежавю в Англии: эти двое начиная с субботы находятся в смертельной опасности, и они были отравлены "Новичком". Однако, в отличие от вызвавшего резонанс во всем мире дела Скрипаля, на этот раз речь не идет о гражданах РФ, сообщает Die Presse.

По данным британской полиции, 45-летний мужчина и 44-летняя женщина - оба британские подданные - были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок". "Инцидент произошел вблизи английского Солсбери, где в марте были отравлены бывший российский агент Сергей Скрипаль и его дочь", - говорится в статье.

"Вопрос о том, могут ли быть два случая связаны друг с другом, - то, чем мы вплотную сегодня занимаемся", - подтвердил руководитель антитеррористической группы британской полиции Нил Базу. Как сообщает австрийское издание, инцидент произошел в Эймсбери, расположенном в 11 км к северу от Солсбери, где 4 марта без сознания были обнаружены Скрипали. На данный момент непонятно, как новые жертвы могли проконтактировать с нервно-паралитическим веществом. "Пока нам неизвестно о них ничего, что могло бы указывать на это", - подчеркнул Базу.

Пара из Эймсбери находится в данный момент в клинике в Солсбери. "Изначально было выдвинуто предположение, что мужчина и женщина могли отравиться героином или крэком из некой зараженной партии. Однако анализы показали, что речь идет о "Новичке", - передает Die Presse.

"Я хотел бы заверить общественность, что риск (отравиться) минимальный", - цитирует издание главного специалиста по здравоохранению в британском правительстве Салли Дейвис.

"На сегодняшний день в качестве рабочей рассматривается версия о том, что заражение произошло случайно и мы не имеем дело со второй атакой, аналогичной отравлению Сергея и Юлии Скрипаль в начале этого года", - заявил британский министр внутренних дел Саджид Джавид.