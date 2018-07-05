Портон-Даун: что собой представляет секретный экспериментальный объект, оказавшийся в центре отравлений?

В Эймсбери два человека отравились тем же нервно-паралитическим веществом, которое едва не убило Скрипалей. Это нападение вновь приковывает внимание к таинственной лаборатории Портон-Даун, пишет британская The Independent.

"О Портон-Даун часто говорят в единственном числе, но на самом деле это место рядом с деревней Портон стало домом для целой группы разных организаций", - уточняет корреспондент Эндрю Гриффин. Две важнейшие из них - Оборонная научно-техническая лаборатория Минобороны и Public Health England - подразделение министерства здравоохранения и социального обеспечения. Обе структуры принимали участие в реагировании на недавние отравления.

В новом случае власти первоначально предположили, что речь идет об отравлении наркотиками. Помощник комиссара столичной полиции Нил Базу сообщил: "Исходя из первоначальных оценок, было сочтено, что два пациента почувствовали себя плохо после употребления наркотиков из потенциально загрязненной партии. Однако в понедельник, 2 июля, в связи с опасениями из-за симптомов, проявившихся у мужчины и женщины, пробы обоих пациентов отправили на анализ в лабораторию Портон-Даун".

"После детального анализа этих образцов мы можем подтвердить, что мужчина и женщина подверглись действию нервно-паралитического вещества "Новичок", идентифицированного как то же нервно-паралитическое вещество, которым отравились Юлия и Сергей Скрипали", - заявил Базу.

Лаборатория Портон-Даун должна фигурировать в случае любого применения в Британии нервно-паралитического вещества, учитывая ее важную роль в тестировании и изучении столь смертоносного оружия, говорится в статье. Но по случайности она также в буквальном смысле оказалась неподалеку от двух нападений: этот объект, Солсбери и Эймсбери находятся всего в нескольких милях друг от друга.

"Такая близость привела к появлению теорий заговора, согласно которым за этой историей кроется больше, чем признают власти, но нет абсолютно никаких доказательств того, что местоположение - это не просто совпадение и что соседство этого объекта с местами отравлений вообще имеет значение", - подчеркивает автор статьи.

"Лаборатория Портон-Даун была предметом конспирологических теорий с тех пор, как британская общественность о ней узнала", - замечает Гриффин. Сомнения заронили несколько инцидентов, действительно имевших место, но ложные слухи были намного более безумными. У правительства есть сайт, на котором опровергается, что этот объект - конопляная ферма, а также говорится, что "никаких пришельцев, живых или мертвых, никогда не привозили в Портон-Даун".

Секретность приводит к тому, что обычно скрытные сотрудники Портон-Даун вовлекаются в политические споры. После отравления Скрипалей Форин-офис заявил, что правительственные ученые установили связь конкретного образца "Новичка" с Россией, но представители лаборатории ясно дали понять, что смогли идентифицировать только вещество, а не то, где оно было произведено и кем использовалось. Это вызвало замешательство и разногласия среди политиков, говорится в статье.

"Тот же спор, вероятно, начнется снова, в то время как власти пытаются установить происхождение нервно-паралитического вещества, поразившего пару из Эймсбери. Возможно, спор также станет более запутанным, по мере того как Портон-Даун и сторонние эксперты пытаются выяснить, связаны ли два случая отравления, и если да, то как", - пишет журналист.