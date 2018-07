5 июля 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Дежавю в Англии: "Новичок" в общественном парке? Двое британцев отравлены боевым нервно-паралитическим веществом недалеко от Солсбери, печально известного по "делу Скрипалей". Полиция ищет связь между двумя инцидентами и, к ужасу местных жителей, в поисках источника отравления оцепила часть парка. Близость секретных лабораторий Портон-Дауна - излюбленного объекта конспирологических теорий - считается случайной, пишут СМИ. Дежавю в Англии: два человека начиная с субботы находятся в смертельной опасности, и они были отравлены "Новичком". Однако, в отличие от вызвавшего резонанс во всем мире дела Скрипаля, на этот раз речь не идет о гражданах РФ, сообщает Die Presse. По данным полиции, 45-летний мужчина и 44-летняя женщина - оба британские подданные - были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок". "Инцидент произошел вблизи английского Солсбери, где в марте были отравлены бывший российский агент Сергей Скрипаль и его дочь", - говорится в статье. "Вопрос о том, могут ли быть два случая связаны друг с другом, - то, чем мы вплотную сегодня занимаемся", - подтвердил руководитель антитеррористической группы британской полиции Нил Базу. Инцидент произошел в Эймсбери, в 11 км к северу от Солсбери, где 4 марта без сознания были обнаружены Скрипали. На данный момент непонятно, как новые жертвы могли проконтактировать с нервно-паралитическим веществом. "Я хотел бы заверить общественность, что риск (отравиться) минимальный", - цитирует издание главного специалиста по здравоохранению в британском правительстве Салли Дейвис. "На сегодняшний день в качестве рабочей рассматривается версия о том, что заражение произошло случайно и мы не имеем дело со второй атакой", - заявил британский министр внутренних дел. "Отравление "Новичком": в горле у него булькало, изо рта шла пена - он был похож на зомби" - так озаглавлена статья группы журналистов The Times. "Когда в воскресенье утром Дон Стерджес потеряла сознание, полиция и врачи скорой помощи списали ее симптомы на передозировку наркотиков. Они сделали такой же вывод несколько часов спустя, когда у ее партнера Чарли Роули изо рта пошла пена и он впал в "состояние зомби", - передают корреспонденты. Полиция Уилтшира связывала инцидент с партией "плохого" крэка или героина, а не с отравлением Скрипалей. Корреспонденты сообщают, что 45-летний Роули известен в округе как наркоман, сидевший за хранение героина. Вчера передозировку исключили, после того как в Портон-Даун провели анализы вещества. Знающие Роули наркоманы из Солсбери и Эймсбери и без того сомневались, что дело в героине или крэке, потому что тогда пострадали бы еще многие. "В воскресенье около 11:00 44-летнюю Стерджес, мать 11-летней дочери и двух взрослых сыновей, вынесли на носилках из квартиры Роули в Эймсбери. Роули оповестил скорую помощь и позвонил матери Стерджес", - сообщает издание. Спустя несколько часов Роули сам впал в состояние зомби, рассказал его лучший друг Сэм Хобсон. "Мы собирали вещи, чтобы отвезти их Дон в больницу. Он почувствовал себя плохо и пошел в душ. Потом его глаза покраснели, а зрачки сузились в две точки. Он начал говорить неразборчиво, и я понял, что у него были галлюцинации. Он издавал странные звуки и вел себя как зомби", - рассказал он. Стерджес жила в приюте для бездомных, который находится на расстоянии менее полумили от ресторана Zizzi, где обедали Скрипали перед тем, как потерять сознание. По словам одного из бывших обитателей приюта, у нее были проблемы с алкоголем, но не наркотиками. "Военные и гражданские специалисты по химоружию месяцами обезвреживали все, с чем мог вступить в контакт "Новичок", - отмечает журналистка The Times Дебора Хайнс. Все, что могло быть отравлено, обеззаразили либо уничтожили в правительственной лаборатории Портон-Даун. "Новичок" сохраняет смертоносные свойства и через месяцы после применения, а значит, раз Чарли Роули и Дон Стерджес в воскресенье контактировали с ядом из той же партии, что использовалась против Скрипалей, он все еще может представлять смертельную опасность", - пишет Хайнс. В ОЗХО сообщали, что вещество отличалось "высокой чистотой". Эксперт по химоружию Хэмиш де Бреттон-Гордон заявил, что даже пара капель "Новичка" четырехмесячной давности может оказаться смертельной. "Российское нервно-паралитическое вещество поразило Великобританию накануне саммита НАТО", - обращает внимание журналист The Daily Beast Нико Хайнс. Предстоящий саммит уже назвали одним из самых напряженных за всю 69-летнюю историю НАТО, и эта напряженность резко возросла в связи с новостью, что еще два человека пострадали на британской территории от "Новичка", пишет автор. "Британская пара находится в критическом состоянии в больнице в Солсбери после соприкосновения с ядом, который, судя по всему, остался на месте после покушения на убийство Скрипалей", - говорится в статье. "Неизвестно, как 44-летняя Дон Стерджес и 45-летний Чарли Роули пришли в соприкосновение с этим веществом, но полиция оцепила общественный парк в Солсбери, пытаясь найти его источник", - сообщает Хайнс. "Заражение двух британских граждан спустя столько времени после первоначальной атаки свидетельствует о том, насколько безрассудной была попытка убийства", - отмечает корреспондент. Закрытие части местного парка усилит опасения, что взрослые и дети могли подвергнуться воздействию яда. Это нападение вновь приковывает внимание к таинственной лаборатории Портон-Даун, пишет британская The Independent. "О Портон-Даун часто говорят в единственном числе, но на самом деле это место рядом с деревней Портон стало домом для целой группы разных организаций", - уточняет корреспондент Эндрю Гриффин. В их числе - Оборонная научно-техническая лаборатория Минобороны и Public Health England - подразделение министерства здравоохранения и социального обеспечения. Обе структуры принимали участие в реагировании на недавние отравления. Представитель лондонской полиции сообщил: "Исходя из первоначальных оценок, было сочтено, что два пациента почувствовали себя плохо после употребления наркотиков из потенциально загрязненной партии. Однако в понедельник, 2 июля, в связи с опасениями из-за симптомов, проявившихся у мужчины и женщины, пробы обоих пациентов отправили на анализ в лабораторию Портон-Даун". "После детального анализа этих образцов мы можем подтвердить, что мужчина и женщина подверглись действию нервно-паралитического вещества "Новичок", - заявил Нил Базу. Лаборатория Портон-Даун должна фигурировать в случае любого применения в Британии нервно-паралитического вещества, говорится в статье. Но по случайности она также в буквальном смысле оказалась неподалеку от двух нападений: этот объект, Солсбери и Эймсбери находятся всего в нескольких милях друг от друга. "Такая близость привела к появлению теорий заговора, согласно которым за этой историей кроется больше, чем признают власти, но нет абсолютно никаких доказательств того, что местоположение - это не просто совпадение и что соседство этого объекта с местами отравлений вообще имеет значение", - подчеркивает автор статьи. "Лаборатория Портон-Даун была предметом конспирологических теорий с тех пор, как британская общественность о ней узнала", - замечает Гриффин. Сомнения заронили несколько инцидентов, действительно имевших место, но ложные слухи были намного более безумными. У правительства есть сайт, на котором опровергается, что этот объект - конопляная ферма, а также говорится, что "никаких пришельцев, живых или мертвых, никогда не привозили в Портон-Даун". Секретность приводит к тому, что обычно скрытные сотрудники Портон-Дауна вовлекаются в политические споры. После отравления Скрипалей Форин-офис заявил, что правительственные ученые установили связь конкретного образца "Новичка" с Россией, но представители лаборатории ясно дали понять, что смогли идентифицировать только вещество, а не то, где оно было произведено и кем использовалось. Это вызвало замешательство и разногласия среди политиков, говорится в статье. "Тот же спор, вероятно, начнется снова", - прогнозирует журналист. Также по теме: Двое из Эймсбери нашли шприц, брошенный отравителями Скрипалей? (Daily Mail)