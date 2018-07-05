ЧМ-2018: чему россияне могли научиться у своих гостей?

Сотни тысяч иностранных болельщиков открыли для себя Россию благодаря футболу. А как насчет их хозяев? Небольшой обзор, не исчерпывающий и крайне субъективный, представляет в редакционном блоге журналист Le Monde Бенуа Виткин.

Настоящие кричалки болельщиков

Для российских телекомментаторов вечная тема для восторга - изумление от количества болельщиков, приехавших поддерживать свою команду матч за матчем (с сильным креном в сторону южноамериканцев), а особенно качество и разнообразие их песен. На уровне звукового наполнения русские хорошо стоят за себя во время матчей своей команды, но их извечная кричалка "Рос-си-я! Рос-си-я!" представляется тусклой с учетом глубины бразильского или английского репертуара, отмечает автор.

Маленькие повседневные гражданские поступки

Россия явно не та страна, где практикуется раздельная сортировка мусора. Сказать по правде, она даже не та страна, где задумываются убрать со стола свой поднос с фастфудом. И когда во время первых матчей появились кадры с изображением болельщиков, убирающих трибуны после окончания игры, это произвело фурор. Все же не станем подчеркнуто отрываться от действительности и сообщим, что Никольская улица рано утром редко обладает чистотой швейцарского вокзала, говорится в статье.

Заплатить 5 тыс. рублей за такси в аэропорт и сказать "спасибо"

Маленькая интермедия под плохое настроение - несколько случаев мошенничества, жертвой которого становятся иностранные гости. Мы не знаем всего масштаба, но уже с самого начала состязаний в ресторанах было замечено "знаменательное" различие в ценах между меню на русском и на английском языке. Такая практика нетипична для России, комментирует Виткин. Более привычны постоянно завешенные счета в такси, и тут пальма первенства принадлежит саудитам, которые заплатили 30 тыс. рублей (400 евро) вместо 3 тыс. за проезд от аэропорта до своего отеля. В Самаре один водитель такси дал нам разгадку: "Все повышают цены, отели в первую очередь, а мы что, должны зарабатывать копейки? На кой нам тогда этот мундиаль?"

Говорить на иностранных языках...

Разговорный английский быстро прогрессирует в России. Были приложены усилия для того, чтобы не оставить иностранных болельщиков перед лингвистической стеной. Молодые англоязычные волонтеры съехались со всей России, и не только из принимающих ЧМ городов, чтобы помочь гостям на подступах к стадиону, в транспорте и так далее. Мы даже видели в Москве полицейских с нарукавными повязками "Tourist police", но быстро успокоились, выяснив, что их лексика редко выходила за пределы "hello", иронизирует автор.

...и просто говорить!

В первые дни полицейские смотрели круглыми глазами на орды размалеванных варваров, обрушившиеся на их города. Вопрос привычки: в России запрещены импровизированные собрания, поскольку их могут приравнять к несанкционированному митингу, поясняет журналист. Затем их лица смягчились, и произошло чудо: они заулыбались, иногда даже застенчиво произносили "bonjour".

Россияне на улицах не заставили себя долго ждать и смели все препятствия. Сцены братания между болельщиками команд-соперниц быстро их увлекли, и они воодушевленно присоединились к пестро раскрашенному карнавалу, заполонившему 11 принимающих городов, говорится в статье.

Однако поумеренней...

Братание, тепло, алкоголь... Но есть один пункт, по которому россияне еще не пришли к согласию. Надо поощрять или осуждать мимолетные (или не совсем мимолетные) встречи между молодыми русскими женщинами и иностранными болельщиками? Этот вопрос стал предметом странных дебатов, дошедших даже до Кремля, передает Виткин.

Нам неведомо, станет ли ЧМ источником (незначительного) демографического бума, как это произошло после Олимпиады в Москве в 1980 году, но мы действительно видели, как завязывались идиллические отношения в абсолютно радостной обстановке, описывает автор. Это не помешало обозревателю газеты "Московский комсомолец" бросить свой камень посредством длинной статьи под заголовком: "Время шлюх: россиянки на мундиале позорят себя и страну".

География и толерантность

Подслушано моей коллегой из France 24 после матча Россия-Урагвай, сыгранного в сильную жару:

- Да, эти уругвайцы хорошо играли!

- Конечно, они там у себя в Африке привыкли к жаре.

Подобно всем любителям футбола, с самого раннего детства изучающим местоположение таких городов, как Брно или Клуж, побьемся об заклад, что многие россияне благодаря ЧМ расширят свой кругозор, надеется журналист.

Где же во всем этом место для прав человека?

Конечно, надо быть очень наивным, чтобы ожидать, что мундиаль способен что-либо изменить в этом вопросе, отмечает автор статьи.

Опрос общественного мнения (не очень-то репрезентативный - проведенный в четырех группах иностранных болельщиков) подтвердил нам: никто из них, например, не знал, кто такой Олег Сенцов, украинский политический заключенный, содержащийся в российской тюрьме. Вопрос о правах человека в России не сводится к случаю с Сенцовым, но это еще более проблематично, ведь Сенцов пытается с помощью голодовки, начатой 14 мая, использовать ауру ЧМ для того, чтобы защитить около 70 украинских заключенных в России, пишет журналист.

Судьба Сенцова не афишировалась в российских СМИ. А когда официальные лица все же удосужились высказаться по поводу его голодовки, они уверяли, что он вообще "набрал вес".