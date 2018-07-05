Польский Верховный суд оказывает сопротивление

Консервативное правительство сталкивается с фрондой представителей судебной власти, олицетворением которых стала первый председатель высшей судебной инстанции Польши Малгожата Герсдорф, пишет корреспондент Le Monde в Варшаве Якуб Иванюк.

Варшава, среда, 4 июля, 8:00. Плотная толпа из нескольких тысяч человек окружила вход в Верховный суд Польши, повествует автор статьи. Все ждали ту, кто, вопреки своей воле, стала последним символом независимого правосудия в Польше: это Герсдорф, первый председатель Верховного суда.

В соответствии с законом, вошедшим в силу накануне, о снижении возраста выхода на пенсию для судей, г-жа Герсдорф, а также около 40% судей этого учреждения были освобождены от своих служебных обязанностей. Однако срок полномочий судьи черным по белому записан в Конституции и завершается в апреле 2020 года. Герсдорф заявила, что отправится на работу как обычно, и все задаются вопросом, позволят ли ей войти несколько полицейских, присутствующих на месте, описывает корреспондент.

В итоге она вошла без проблем, под гром аплодисментов наэлектризованной толпы, говорится далее. Собравшиеся граждане кричали "спасибо" судьям за их стойкость. "Мы с вами", "Судьи несменяемы, и суды свободны", "Брюссель, Варшава, тот же бой", "Свобода, равенство, Конституция", - скандирует толпа.

"Сам факт того, что г-жа председатель сегодня вернулась в Верховный суд означает, что Конституция по-прежнему в силе, - радостно говорит Кристин Маркевич, президент Ассоциации польских судей "Юстиция". - Конституция гласит, что срок ее полномочий длится шесть лет, и ни президент, ни закон, который не принят конституционным большинством голосов, ничего не могут с этим поделать".

Однако угроза по-прежнему нависает над Верховным судом и участь других судей, освобожденных от служебных обязанностей, остается неясной, указывает автор статьи.

По мнению Маркевича, "юридический хаос в Польше все больше усиливается". "Это видно по судам общей юрисдикции. То, что там происходит, вызывает обеспокоенность. Судьи проявляют большую стойкость и находятся в оппозиции к власти, однако институциональные гарантии независимости исчезли", - сказал он. Маркевич полагает, на основании высказанных по всей стране суждений, что "95%" судей оппонируют нынешней власти".

"Между тем мобилизация переместилась к президентскому дворцу. Глава государственной канцелярии президента Дуды Павел Муха заявил, что г-жа Герсдорф "больше не является действующим судьей". Все указывает на то, что диалог между исполнительной властью и Верховным судом зашел в тупик. А для митингующих эта символическая - и временная - победа приобретает привкус горечи", - пишет Иванюк.

"Конституционный суд был раздавлен, Национальный судебный совет - политизирован, в судах общей юрисдикции министр юстиции проводит чистки, - перечисляет Борис Будка, депутат от центристской "Гражданской платформы", бывший министр юстиции. - Верховный суд служит последним бастионом независимости". По его мнению, "очень важно, чтобы Суд Европейского союза (CJUE) как можно скорее принял решение по польскому делу. На карту поставлен авторитет польской судебной системы в Европе".

Вечером к митингующим присоединился бывший президент Польши и икона профсоюза "Солидарность" Лех Валенса, говорится в статье. "Кто нарушает Конституцию и принцип разделения властей, тот совершает преступление, они преступники! - заявил Валенса. - Придет время, и мы заставим их ответить за это, поскольку то, что они делают, - посягательство на интересы Польши".

Президент Анджей Дуда, со своей стороны, формально не передал г-же Герсдорф документ об ее отставке. Некоторые юристы истолковали этот жест как страх перед необходимостью нести за это ответственность перед Государственным трибуналом, передает Иванюк.