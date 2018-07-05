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5 июля 2018 г.
5 июля 2018 г.

Захра Малрой | The Mirror

Почему запах хлорки в бассейне - дурной знак, и что это за вещество на самом деле

Эксперты из Совета по качеству воды и здоровью, американских Центров по контролю и предотвращению заболеваний и Национального фонда плавательных бассейнов "заявили, что правильно содержащиеся бассейны не имеют сильного химического запаха", передает Захра Малрой в The Daily Mirror.

"В противном случае хлор, содержащийся в воде бассейна, вступает в реакцию с мочой, калом, потом и грязью с тел пловцов, образуя химические вещества с раздражающим действием, которые называются хлорамины", - говорится в публикации.

"Именно хлорамины издают знакомый нам запах. Они поглощают хлор и вызывают раздражение и покраснение глаз. Все это значит, что для защиты от микробов можно мало что предпринять", - говорится в статье.

Для предотвращения образования хлораминов председатель Совета по качеству воды и здоровью Крис Вайант рекомендует принимать душ перед плаванием и регулярно водить маленьких пловцов в туалет.

Источник: The Mirror


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