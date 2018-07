5 июля 2018 г. Захра Малрой | The Mirror Почему запах хлорки в бассейне - дурной знак, и что это за вещество на самом деле Эксперты из Совета по качеству воды и здоровью, американских Центров по контролю и предотвращению заболеваний и Национального фонда плавательных бассейнов "заявили, что правильно содержащиеся бассейны не имеют сильного химического запаха", передает Захра Малрой в The Daily Mirror. "В противном случае хлор, содержащийся в воде бассейна, вступает в реакцию с мочой, калом, потом и грязью с тел пловцов, образуя химические вещества с раздражающим действием, которые называются хлорамины", - говорится в публикации. "Именно хлорамины издают знакомый нам запах. Они поглощают хлор и вызывают раздражение и покраснение глаз. Все это значит, что для защиты от микробов можно мало что предпринять", - говорится в статье. Для предотвращения образования хлораминов председатель Совета по качеству воды и здоровью Крис Вайант рекомендует принимать душ перед плаванием и регулярно водить маленьких пловцов в туалет. Источник: The Mirror