Danske Bank глубоко увяз в болоте по отмыванию денег

Крупнейший финансовый институт Дании, банк Danske Bank (DB) предположительно участвовал в отмывании денег в размере 53 млрд датских крон (более 8 млрд долларов. - Прим. ред.). Таким образом масштаб самого крупного скандала с отмыванием денег в Европе увеличивается в два раза - изначально сумма отмытых средств оценивалась в 25 млрд датских крон (около 3,9 млрд долларов. - Прим. ред.), передает журналистка швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Ингрид Мейссл Аребо. В новых разоблачениях датская газета Berlingske опирается на документы приблизительно 20 предприятий, имевших счета в эстонском филиале DB в период с 2007 по 2015 год.

Филиал DB в Прибалтике оказался в центре скандала, обнародованного газетой Berlingske в прошлом году. Как сообщил тогда инсайдер, в прибалтийском филиале знали о том, что за несколькими счетами, через которые осуществлялись сомнительные платежи, скрывались "подозрительные клиенты". Среди них якобы были члены семьи Путина, а также представители российской ФСБ. В частности, упоминается Игорь Путин, двоюродный брат президента. По предположению информанта, эстонский банк сам был замешан в преступных махинациях и активно участвовал в отмывании денег, передает издание.

Согласно новым разоблачениям газеты Berlingske российские должностные лица и представители криминальных кругов использовали эстонский филиал DB также для того, чтобы вывести из страны украденные доходы от налогов. Кроме клиентов из России и бывших советских республик, одна новозеландская компания отмывала в Эстонии деньги, полученные от нелегальной сделки по продаже оружия между Северной Кореей и Ираном.

Министр экономики Дании Расмус Ярлов назвал инцидент "позорным пятном для датского банковского сектора" и заявил, что новыми разоблачениями в скандале вокруг DB займется учреждение по финансовому контролю. Как сообщают в СМИ, Danske Bank заработал на махинациях около полумиллиарда датских крон, что теперь объясняет, почему в эстонском филиале DB на протяжении нескольких лет отмечалась сверхпропорциональная прибыль, отмечает журналистка.

Результаты внутреннего расследования, проводимого в настоящий момент в Danske Bank, станут известны не позднее сентября, передает издание.