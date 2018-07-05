Россия при Путине менее стабильна, чем кажется

Благодаря проведению ЧМ по футболу путинская Россия, кажется, получила больше признания по всему миру. Тем не менее, антилиберальная система обречена на разрушение и Запад уже сегодня должен готовиться к тому, что страна повернется в его сторону, пишет в статье для швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Андреас Умланд, научный сотрудник Института евро-атлантического сотрудничества в Киеве.

"Фундаментальной проблемой для дальнейшего существования сегодняшнего клептократического режима будет сочетание двух подрывающих систему тенденций - экономической стагнации и переходного периода в политике. Их комбинированный эффект не сможет без труда нейтрализовать даже умное кремлевское правительство", - полагает автор.

"Пока цены на нефть вновь не подпрыгнут, неэффективность и бесперспективность сегодняшней социально-экономической системы будет проявляться все отчетливее, - уверен Умланд. - Россия была и останется на неопределенное время пронизанным коррупцией нефтяным государством, которое способно генерировать стабильный рост только при неизменно высоких ценах на энергию и выгодном внешнеэкономическом положении. Без этих условий пирог, который делят между собой различные выгодоприобретатели, с каждым годом будет становиться меньше".

"Конечно, решительный, харизматичный и популярный правитель в состоянии некоторое время компенсировать эту и другие угрозы стабильности режима, однако в высшей степени вероятно, что специфичный российский режим, базирующийся на авторитете и патронате, не сможет обеспечить организованную передачу власти подходящему преемнику, - рассуждает эксперт. - А к чему приводит геронтократия, российский народ хорошо помнит на примере Леонида Брежнева, Юрия Андропова и Константина Черненко".

Неуверенность по поводу стабильности режима после Путина уже в скором времени вызовет нестабильность в системе российской элиты, считает эксперт. Ситуация может в итоге привести к серьезному, но потенциально демократизирующему конфликту между различными политическими фракциями и экономическими кланами, говорится в статье.

"К чему конкретно рано или поздно приведет неизбежная дестабилизация политического режима в России на международной арене, предсказать трудно, - пишет автор. - Однако любой сценарий приведет к тому, что сегодняшние глубинные социально-экономические проблемы России сохранятся или даже усилятся, например в результате обостряющейся торговой войны с Западом. Это лишь укрепит бесперспективность современного развития России".

"В высшей степени вероятно, что тесная интеграция России в мировую экономику, ее неспособность к автаркии и отсутствие геоэкономических альтернатив экономической связи с Западом приведут к тому, что после смены курса и режима в Москве страна возобновит сближение с Западом, подобное предпринятому Горбачевым в конце 1980-х, - считает Умланд. - В настоящий момент неясно, когда и как Россия повернется лицом к Западу, но это кажется неизбежным".

"Отсутствие прочных альтернативных внешнеэкономических опций, а также культурная близость большинства россиян к европейским традициям рано или поздно заставят Кремль снова искать контакта с Западом. Когда это случится, у Вашингтона, Брюсселя и Берлина уже должен быть наготове масштабный план действий по постепенной интеграции России в содружество западных стран", - заключает автор.