Пейте кофе на здоровье!

Любители кофе меньше подвержены риску онкологических заболеваний и инфарктов, причем на положительном эффекте для здоровья никак не сказываются ни способ приготовления напитка, ни генетические особенности организма, связанные с метаболизмом кофеина, сообщает Sueddeutsche Zeitung.

"Даже тот, кто следит за своим давлением и сердцем, может спокойно пить много кофе. Кофе полезно не только в умеренном количестве (до 5 чашек в дань) - благотворно на продолжительности жизни сказываются и повышенные его дозы. Об этом на страницах Jama Internal Medicine пишут эксперты из американского Национального института здоровья, изучающие онкологические заболевания", - передает автор публикации Вернер Бартенс.

Команда под руководством Эрикки Лофтфилд проанализировала состояние здоровья 500 тыс. британцев, данные по которым содержатся в базе UK-Biobank (там хранится информация и об их генетическом профиле). У любителей кофе зафиксировано меньше онкологических заболеваний и инфарктов - к такому радующему выводу пришли ученые в результате исследования, продолжавшегося 10 лет. Неважно, в каком количестве употреблялся кофе, - он действовал на продолжительность жизни исключительно позитивно", - говорится в статье.

"Наши результаты стали еще одним доказательством того, что кофе может быть отнесен к здоровому питанию", - говорит Лофтфилд.

Способ приготовления кофе, очевидно, не играет большой роли. Несомненно, более благоприятными оказались прогнозы по продолжительности жизни у тех, кто предпочитает молотый кофе. "Однако и быстрорастворимый и даже кофе без кофеина положительно сказываются на здоровье - возможно, за счет других компонентов напитка", - передает автор статьи.

Исследователи указывают на то, что анализировали данные о состоянии здоровья довольно большой группы людей, однако их наблюдения не позволяют сделать окончательных выводов о непосредственном влиянии кофе на продолжительность жизни. "Существуют убедительные механизмы положительного влияния напитка на организм: кофе может оказывать противовоспалительный эффект, поддерживать эластичность сосудов, сдерживать содержание сахара в крови и печеночных энзимов", - передает автор.

И не будем забывать, замечает в заключение Бартенс, "посиделки за чашечкой кофе, перерыв на капучино в офисе или эспрессо в одиночестве - это всегда целительный бальзам на душу, продлевающий нашу жизнь".