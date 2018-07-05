Встреча в Хельсинки будет щекотливой

Запланированная встреча Дональда Трампа и Владимира Путина приближается. За несколько дней до нее комитет Сената США по разведке подтвердил вмешательство России в предвыборную кампанию на президентских выборах в 2016 году, передает журналист швейцарского издания Tages-Anzeiger Кристоф Мюнгер.

"Сообщается, что целью вмешательства было распространение сведений, порочащих кандидата от демократов Хиллари Клинтон, и содействие победе Дональда Трампа. Кибератаки якобы продолжались до дня выборов в ноябре 2016 года", - говорится в статье.

Комитет, в котором преобладают республиканцы, подтвердил выводы трех американских спецслужб, ЦРУ, ФБР и АНБ, которые в январе 2017 года заявили о своей уверенности в том, что российский президент содействовал продвижению Трампа.

Председатель сенатского комитета по разведке Ричард Бурр сказал, что у него нет оснований для того, чтобы ставить отчет спецслужб под сомнение, передает корреспондент.

"Таким образом, комитет подставил плечо американским спецслужбам и еще больше изолировал Трампа в дискуссии о вмешательстве России в выборы, - пишет Мюнгер. - Между тем спецпрокурор и экс-глава ФБР Роберт Мюллер непоколебимо продолжает расследовать наличие предполагаемого сговора между Россией и предвыборным штабом Трампа".

Американский президент регулярно называет расследование "охотой на ведьм". Его поддерживает группа депутатов правого крыла Республиканской партии. Их лидер Девин Ньюнс является председателем комитета по разведке Палаты представителей, однако и этот комитет в конце апреля установил, что Россия вела информационную войну, чтобы помешать проведению выборов, передает издание.

Трамп вряд ли не затронет эту досадную для него тему на встрече в Хельсинки, полагает журналист. Российский президент, между тем, вряд ли отклонится от прежней позиции Кремля, согласно которой Россия не вмешивалась в выборы.

Другой темой встречи станет война в Сирии, где российская авиация снова осуществляет масштабные авиаудары в провинции Дераа и окрестностях и опять, предположительно, обстреливает пекарни и госпитали. Как отреагирует на это американский президент, непонятно, говорится в статье.

"Путаницу вызвал и крымский вопрос, - продолжает автор. - Трамп не исключил возможности признания Крыма российским, но пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила позднее, что США не признают попытку России аннексировать Крым".

"Вопрос о том, принесет ли встреча в Хельсинки конкретные результаты, остается открытым. Трамп, несомненно, собирается блестяще провести встречу с Путиным - вероятно, так же, как и встречу с Ким Чен Ыном. Тем временем заявленный 12 июня в Сингапуре успех поставлен под вопрос: Северная Корея, как установили недавно американские спецслужбы, не сокращает, а увеличивает свои ядерные вооружения", - отмечает Мюнгер.