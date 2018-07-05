"Детский труд" на ЧМ

С 2002 года благодаря одному из спонсоров ФИФА - международной сети ресторанов - футболисты выходят на поле в сопровождении детей. Участвовать в соответствующем конкурсе могут дети со всего мира. Для некоторых стран это прекрасный шанс. Иначе, например, грекам совсем некого было бы отправить на ЧМ, пишет журналист немецкого издания Tageszeitung Андреас Рюттенауэр.

"Задача детей - придать звездам человечности, - отмечает автор. - Когда какой-нибудь Роналду улыбается сопровождающему его ребенку, футбольный мир, должно быть, тронут до слез. Благодаря слезам на глазах детей можно особенно хорошо продавать свои товары. Для детей же это мечта. Тот, кого выберут для участия, может бесплатно поехать на ЧМ со своими родителями и, возможно, дотронуться до своего любимого игрока".

Большинство детей, сопровождающих футболистов, родом из страны-организатора чемпионата. Иногда это ребята, победившие в розыгрыше, иногда - воспитанники лечебно-педагогических учреждений - об этом тоже можно рассказывать трогательные истории. А иногда это просто дети чиновников, которых обходным путями "протолкнули" их родители, полагает журналист.

В Волгограде так и произошло. Елена Исинбаева, посол Волгограда на ЧМ, чемпионка по прыжкам в высоту и главная пропагандистка спорта в стране, хотела отправить на поле пятерых детей из детдома. Однако один ребенок незадолго до матча исчез из списка - в итоге футболистов сопровождал ребенок чиновника. Это "очень русская история", отмечает Рюттенауэр.