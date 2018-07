5 июля 2018 г. Корреспонденты | The Times "В горле у него булькало, а изо рта шла пена..." "Отравление "Новичком": в горле у него булькало, изо рта шла пена - он был похож на зомби" - так озаглавлена статья группы журналистов The Times. Власти Британии считают, что Дон Стерджес и Чарли Роули отравились остатками того же "Новичка", который использовался при нападении на Скрипалей. Впрочем, сначала врачи и полиция заподозрили передозировку наркотиков, сообщают Уилл Хамфрис, Фиона Гамильтон, Джек Малверн и Люси Баннерман. "Когда в воскресенье утром Дон Стерджес потеряла сознание, полиция и врачи скорой помощи списали ее симптомы на передозировку наркотиков. Они сделали такой же вывод несколько часов спустя, когда у ее партнера Чарли Роули изо рта пошла пена и он впал в "состояние зомби", - передают корреспонденты. Полиция Уилтшира связывала инцидент с партией "плохого" крэка или героина, а не с отравлением Скрипалей. Корреспонденты сообщают, что 45-летний Роули известен в округе как наркоман, сидевший за хранение героина. Вчера передозировку исключили, после того как в Портон-Даун провели анализы вещества. Знающие Роули наркоманы из Солсбери и Эймсбери и без того сомневались, что дело в героине или крэке, потому что тогда пострадали бы еще многие. "В воскресенье около 11:00 44-летнюю Стерджес, мать 11-летней дочери и двух взрослых сыновей, вынесли на носилках из квартиры Роули в Эймсбери. Роули оповестил скорую помощь и позвонил матери Стерджес, сказав, что у нее приступ", - сообщает издание. Спустя несколько часов Роули сам впал в состояние зомби, рассказал его лучший друг Сэм Хобсон. "Чарли тоже там был (когда Стерджес потеряла сознание. - Прим. The Times), но с ним поначалу все было в порядке. Прошло четыре часа, и симптомы появились у него, - сообщил Хобсон. - Мы собирали вещи, чтобы отвезти их Дон в больницу. Он почувствовал себя плохо и пошел в душ. Потом его глаза покраснели, а зрачки сузились в две точки. Он начал говорить неразборчиво, и я понял, что у него были галлюцинации. Он издавал странные звуки и вел себя как зомби". Стерджес жила в приюте для бездомных, который находится на расстоянии менее полумили от ресторана Zizzi, где обедали Скрипали перед тем, как потерять сознание. По словам одного из бывших обитателей приюта, у нее были проблемы с алкоголем, но не наркотиками. "У Чарли были проблемы с наркотиками, а у Дон - с алкоголем. Дон ни за что бы не стала употреблять наркотики", - сказал он. Между тем журналистка The Times Дебора Хайнс сообщает, что, по опасениям официальных лиц, незамеченные остатки нервно-паралитического вещества, использованного при нападении на Скрипалей, могут представлять опасность. "Военные и гражданские специалисты по химоружию месяцами обезвреживали все, с чем мог вступить в контакт "Новичок", - отмечает она. Все, что могло быть отравлено, обеззаразили либо уничтожили в правительственной лаборатории Портон-Даун. "Новичок" сохраняет смертоносные свойства и через месяцы после применения, а значит, раз Чарли Роули и Дон Стерджес в воскресенье контактировали с ядом из той же партии, что использовалась против Скрипалей, он все еще может представлять смертельную опасность", - пишет Хайнс. В ОЗХО сообщали, что вещество отличалось "высокой чистотой". "Эксперт по химоружию Хэмиш де Бреттон-Гордон заявил, что даже пара капель "Новичка" четырехмесячной давности может оказаться смертельной", - передает The Times. "Он все еще остается ядовитым спустя много месяцев после изготовления", - сказал эксперт. Источник: The Times