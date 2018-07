5 июля 2018 г. Джулия Ллевеллин-Смит | The Times Новые "женские племена": к какому относитесь вы? Устав слышать о стереотипном восприятии женщин, специалист по рекламе Рейчел Пашли решила выяснить, а что хотят женщины на самом деле, пишет The Times. "По работе я много путешествовала по всему миру и замечала реальные перемены, - рассказала Пашли. - Во множестве правлений компаний в странах вроде Китая и Бразилии были в основном женщины. В России я заметила полнейшую смену ролей: все люди на стойке администрации и те, кто делают кофе, были мужчинами, а боссом была поистине грозная женщина. Я знала, что мы должны рассказать об этом". Шесть лет назад агентство J Walter Thompson поручило Пашли провести исследование с участием 8 тыс. женщин в возрасте от 17 до 70 лет из 19 стран. Спустя три года ее команда поделила женщин на четыре ломающих стереотипы "племени". Крупнейшим из них были ориентированные на карьеру "альфы": 56% женщин заявили, что они более амбициозны, чем их партнеры. "За ними следовали сосредоточенные на личном счастье "гедонистки" (43%), фокусирующиеся на семье "традиционалистки" (40%, и что поразительно, их больше в США и Британии, чем в Азии), - пишет The Times. - Сосредоточенные на сообществе "альтруистки" составили 10%, хотя в эту категорию, как ожидается, попадет много больше тинейджеров, которые недавно стали участвовать в политической жизни и не могли быть включены в исследование". Многие женщины относятся сразу к нескольким "племенам", отмечается в статье. "По словам Пашли, суть в том, что бренды больше не могут опираться на свои излюбленные образы, диктующие, что все 20-летние женщины заняты поиском мужчины, все 30- и 40-летние - это изможденные мамаши, а после 50 все женщины - любящие бабушки", - передает журналистка Джулия Ллевеллин-Смит. Она поясняет: "Альфа"-женщины - это "те, кто идентифицирует себя через карьеру, очень амбициозные и стремящиеся достичь вершины". "Альтруистки" "фокусируются на других и испытывают сильное желание улучшить свое сообщество и улучшить мир". В свою очередь, "гедонистки" - это "женщины, у которых в приоритете уход над собой, "время для себя", сексуальная и социальная самореализация". "Часто это любительницы приключений или увлеченные путешественницы по миру", - говорится в статье. Внимание "традиционалисток" направлено на "семью, супруга и дом". Источник: The Times