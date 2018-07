5 июля 2018 г. Види Доши | The Washington Post Министр сельского хозяйства Гоа хочет, чтобы фермеры вместо удобрений использовали энергию космоса Фермеры на Гоа стали получать в WhatsApp видео, рекламирующие новую технологию повышения урожайности - древние индуистские мантры. Министр сельского хозяйства Виджай Сардесай продвигает "космическое земледелие", которое связано с направлением в почву энергии Шакти, сообщает The Washington Post. "Утверждается, что мантры, демонстрируемые на видео в WhatsApp, активизируют почвенные микроорганизмы, так что от удобрений можно постепенно отказаться", - передает корреспондент Види Доши. "Я поначалу тоже скептически к этому отнесся, но это не магия. Есть исследования, которые подтверждают этот метод", - сказал Сардесай газете Indian Express. "С тех пор как в 2014 году к власти пришло индуистское националистическое правительство премьер-министра Нарендры Моди, все активнее предпринимаются усилия по привнесению в повседневную жизнь множества элементов религии", - отмечается в статье. "Химические пестициды стали широко применяться в Индии после "зеленой революции" 1960-х. Западные методы ведения сельского хозяйства перенимались для решения проблем с частым голодом, сравнительно низкими урожаями и быстрым ростом населения", - пишет автор статьи. Но со временем появились сообщения о влиянии химикатов на здоровье фермеров, а также опасения, что пестициды попали в систему продовольственного обеспечения и водоснабжения. В штате Сикким в 2014 году химические пестициды запретили. А на Гоа фермерам предписали каждый день в период посева в течение 20 минут петь слова целительной мантры, которую используют последователи бога Шивы. "На продвижение космического земледелия Сардесая вдохновила его жена Уша, последовательница секты ShivYog. Она опробовала метод пения мантр на орхидеях на своем крыльце", - пишет корреспондент. Источник: The Washington Post