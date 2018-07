5 июля 2018 г. Томас Гроув | The Wall Street Journal Россия дала футбольным хулиганам пинка на ЧМ "До того как в России стартовал чемпионат мира по футболу, генеральный прокурор страны объявил войну группе футбольных хулиганов, которые принесли на улицы этого зеленого города на реке Волге смесь национализма и насилия в отношении иностранцев", - передает корреспондент The Wall Street Journal Томас Гроув из Самары. На чемпионате Европы 2016 года мускулистые российские фанаты, которые, по словам французских чиновников, были подготовлены к дракам, яростно столкнулись с английскими болельщиками в Марселе, еще больше осложнив отношения между геополитическими противниками, говорится в статье. "По словам критиков, насилие было санкционировано Кремлем", - отмечает автор статьи. "Но накануне ЧМ-2018 российские правоохранительные органы задержали лидеров хулиганских группировок, известных как ультрас, и вытеснили многих их членов из городов ЧМ в России на время проведения турнира", - пишет корреспондент. "В Самаре власти запретили организацию The Opposition Young Supporters или "Тойс". Группировка публично пропагандировала превосходство славян", - говорится в статье. В результате полицейской операции, в ходе которой использовалась сеть информаторов, лидер группировки Евгений Гаврилов был арестован в 2016 году, и российский генеральный прокурор обвинил группировку в том, что она планировала сорвать мероприятия ЧМ в Самаре, напоминает Гроув. События в Марселе, которые завершились депортацией из Франции примерно 20 российских фанатов, включая главу Всероссийского объединения болельщиков Александра Шпрыгина, стали поворотным моментом для Москвы, по словам сотрудника российских спецслужб, работающего над организацией ЧМ. С тех пор ФСБ попыталась подослать своих людей в группировки, и Министерство внутренних дел допросило десятки фанатов и фанатских группировок по всей стране, заявил он. "Многих попросили уехать хотя бы для того, чтобы облегчить жизнь другим, - сказал он. - Мы не хотели, чтобы повторилось что-то подобное Марселю. Соберите вместе матерых российских фанатов и матерых английских фанатов - и вы знаете, что произойдет". Источник: The Wall Street Journal