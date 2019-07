5 июля 2019 г. Филипп Жели | Le Figaro Трамп - великий аниматор 4 июля в Вашингтоне "Даже дождь и гроза не помешали Дональду Трампу получить "его" 4 июля. Как ему и хотелось, традиционный День независимости в четверг вечером был обогащен внушительной военной составляющей и в качестве дополнения - политическим смыслом, который бы ему отнюдь не помешал через шестнадцать месяцев после президентских выборов", - пишет корреспондент Le Figaro в Вашингтоне Филипп Жели. "Глава Белого дома никому не позволил председательствовать на том патриотическом праздновании, на которое он надеялся и уповал в течение двух лет после того, как Эммануэль Макрон пригласил его на парад 14 июля 2017 года в Париже, - отмечает автор статьи. - За пуленепробиваемым стеклом, запятнанным дождем, Трамп лично вносил оживление в авиашоу над Национальным Моллом федеральной столицы, держась за микрофон в течение 47 минут. В речи, приправленной историческими ссылками на воинский героизм, он стал восхвалять американскую мощь, поддерживаемую "величайшими солдатами на земле", и описал подвиги каждого рода войск. "Будущее принадлежит нам, мы смелые, сильные, гордые и свободные!" - сказал он многотысячной толпе, откуда слышались выкрики "США! США!" "Все это напоминало его предвыборные митинги, как и множество надетых на присутствующих кепок MAGA (c надписью Make America Great Again - "Сделаем Америку снова великой"), и могло бы послужить основанием для критики со стороны демократов по поводу "политизации" гражданского праздника. Но президент был осторожен, он придерживался сценария, подготовленного своими коллегами, избегая произвольных отступлений, где он в своей предвыборной кампании обычно потешался над своими противниками", - описывает журналист. "Выступая в роли объединителя, президент отчасти уклонился от упрека в том, что то, как он "отдавал честь Америке", было всего лишь тем, что он "отдавал честь самому себе". Он похвалил десяток "простых героев", выдающихся деятелей медицины, гуманитарной помощи и борцов за гражданские права. Далее он с широким размахом почтил память Мартина Лютера Кинга и суфражисток, призвал молодежь поступать на военную службу и пообещал, что вскоре США "водрузят свой флаг на Марсе". "У нас необыкновенное наследие, - сказал он. - Пока мы остаемся верными своему делу, помним нашу великую историю и не прекращаем бороться за лучшее будущее, для Америки нет ничего невозможного". "На призыв президента откликнулись американцы со всей страны, - указывает автор статьи. "Это исторический момент, мы хотели стать его частью", - сказал Тим Робсон, бывший механик ВВС США из Северной Каролины в футболке с надписью "Go Trump!". "Трамп признает истинных героев Америки и склоняется перед ними, чтобы воздать им должное, - считает Верн Холли из Вирджинии. - Это знак великого президента". "На некотором расстоянии, около Монумента Вашингтону, надувной шар, изображающий Трампа в виде злого младенца, так и остался лежать на газоне по причине закрытия воздушного пространства. Во второй половине дня активисты из феминистской группы Code Pink раздавали свистки, чтобы заглушить речь Трампа, но без каких-либо слышимых результатов. Перед Белым домом в начале вечера какой-то мужчина сжег американский флаг, вызвав эвакуацию людей из Лафайет-сквера. Однако вечер закончился мирно и музыкально, с концертом в духе 50-х годов. Именно такую Америку Трамп обещал возродить", - резюмирует Жели. Источник: Le Figaro