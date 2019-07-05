Почему на обложке Paris Match Николя Саркози выше ростом, чем Карла Бруни

"Для продвижения своей книги "Страсти" Николя Саркози может рассчитывать на журнал Paris Match, на обложке которого он изображен вместе со своей женой Карлой Бруни-Саркози. "Человек страстей" - с таким заголовком еженедельник показывает сияющую своей расслабленностью супружескую пару. Что удивительно, так это рост двух главных действующих героев. Рост бывшей международной модели Карлы Бруни составляет 1,75 м. Рост Николя Саркози - 1,66 м. А на обложке журнала бывший глава государства выглядит заметно выше своей жены", - пишет журналистка французской газеты L'Express Одри Кусинкас

"Конечно же, интернет-пользователи быстро стали подшучивать над этой "проблемой", обвинив еженедельник в ретушировании фотографии", - говорится в статье.

"По поводу последнего номера заместитель директора Paris Match Режис Ле Сомье уверил L'Express, что фотография не "сфальсифицирована". "Они у себя дома, и он стоит на ступеньке, возвышаясь над ней. Нет ни табуретки, ни приставного стула". Сайт еженедельника в четверг даже опубликовал опровержение под названием "Нет, фотографию Николя Саркози не ретушировали для того, чтобы он казался выше ростом".

По телефону большой босс в сфере прессы Режис Ле Сомье шутливо говорит: "Очевидно, что Саркози ни о чем не просил, но для фотосессий такого рода все фотографы стараются сделать так, чтобы он не выглядел невысоким. Кроме того, сама Карла Бруни очень хорошо знает, какое положение ей нужно занять".

"Однако не станем бросать камень в Николя Саркози, поскольку он далеко не единственный политик, который на фотографии часто кажется выше, чем он есть на самом деле. Как отмечает газета Le Nouvel Observateur в статье 2017 года, следует вспомнить принца Чарльза и леди Диану. Они были одинакового роста. И, тем не менее, не счесть тех фотографий, на которых Чарльз кажется намного выше ростом и как бы "доминирует" над своей женой", - указывает автор статьи.

"Со всеми государственными деятелями происходит примерно одно и то же, - отмечает Филипп Моро-Шевроле, профессор политической коммуникации Института политических исследований в Париже. - Для этого есть три объяснения: несомненно, у Николя Саркози есть комплекс, и ему требуется постоянно подчеркивать свою значимость. Общеизвестно, что во время своих выступлений он вставлял в ботинки стельку, прибавлявшую ему рост. Считается, что лидер должен доминировать не только над своей супругой, но и над своим окружением. Тут имеет место идея "символического роста", поскольку лидер считается "величайшим из французов". И, наконец, последнее объяснение, на этот раз, мачистское, в соответствии с которым на этой фотографии, как, впрочем, на многих снимках мужа и жены, должно быть показано, кто главный, а кто подчиненный. Данная фотография, судя по всему, служит примером сочетания этих трех объяснений".

Тогда как Франсуа Олланд, по словам нашего собеседника, так и не сумел полностью взять под контроль свой имидж, Николя Саркози всегда строго следил за своим внешним видом. "По сравнению с другими президентами, у него более сложное отношение к имиджу, - считает Филипп Моро-Шевроле. - Примерно такая же тяга к контролю есть у Эммануэля Макрона, хотя он явно совсем другого роста. Все же удивительно, что в 2019 году выпускаются такие обложки, как эта. Подобный способ коммуникации несколько устарел".