5 июля 2019 г. Джейсон Горвиц | The New York Times Столкновение мировоззрений на фоне новой встречи Папы Франциска и Путина "Многие европейские либералы считают Папу Франциска величайшим голосом совести против возрождения популизма и демонизации мигрантов. Но для многих европейских националистов, политиков, вступающих против миграции, и противников прав геев настоящим духовным лидером их движения является российский президент Владимир Путин, их альтернативный папа", - пишет The New York Times. "Поэтому, когда Путин посетил в четверг Ватикан, это была не просто его встреча с Папой Франциском - третья по счету. Скорее, это была личная встреча между предводителями конкурирующих взглядов христианства на европейском континенте на фоне того, как Запад раскалывает идеологическая поляризация между националистами и либералами", - пишет автор публикации Джейсон Горвиц. "Возможно, говорить так - это ересь, но президент Путин для меня больше похож на папу, потому что он живет христианством, по сравнению с тем, кто должен, по сути, быть папой", - заявил перед встречей Джанматтео Феррари, секретарь ассоциации Ломбардия-Россия, пророссийской и обожающей Путина организации. "Самый большой, самый гордый и самый энергичный защитник наших христианских ценностей - президент Путин", - сказал Феррари. "Президент ассоциации Ломбардия-Россия Джанлука Савойни является близким союзником и неофициальным связующим звеном России с Маттео Сальвини, министром внутренних дел Италии, настроенным против миграции", - напоминает газета. "(...) Для Путина встреча стала способом навести глянец на свою репутацию мирового лидера. Для Франциска сотрудничество Путина имеет важное значение для защиты христиан на Ближнем Востоке, где активна Россия. Папа также стремится к единству или, по крайней мере, к улучшению отношений с Русской Православной Церковью. (...) Франциск знает, что без поддержки Путина эти усилия, скорее всего, ни к чему не приведут". "Встреча в Ватикане состоялась на фоне того, как Путин обратился непосредственно к католикам Европы, многих из которых привлекают националистические политики. В недавнем интервью Financial Times, в котором Путин объявил о закате западного либерализма, его спросили, будет ли религия играть более важную роль в национальной культуре и сплоченности. (...)" "Мне кажется иногда, что отдельные элементы, отдельные проблемы в католической церкви начинают вот этими либеральными кругами использоваться как инструмент уничтожения самой церкви, - сказал Путин. - Вот что я считаю неправильным и опасным". "Это позвучало как музыка для ушей традиционалистов и крайне правых националистов, которые убеждены, что Франциск - который говорил, в том числе, о геях и мусульманских мигрантах - является этим разрушительным элементом, - пишет газета. - Традиционалисты находят утешение в видении христианства, продвигаемом Путиным и Русской Православной Церковью, которые ведут жесткую линию против однополых браков и смены гендерных ролей. У Путина есть много поклонников в Италии, включая фактического лидера страны Сальвини, который публично выражал восхищение российским лидером. (...)" "По словам Массимо Интровинье, итальянского социолога по вопросам религии, Путин ясно дал понять, что считает, что западные ценности, такие как вера в права человека и религиозную свободу, не являются универсальными правами и не обязательно распространяются на Россию", - отмечает The New York Times. "Путин представляет средневековое христианство до эпохи Просвещения или, по крайней мере, взгляд на христианство до Ватикана II ", - сказал Интровинье, имея в виду Второй Ватиканский собор в 1960-х годах, который привел к современным реформам в церкви. - А Папа Франциск представлял собой более прогрессивный и современный взгляд на христианство, который принимает и провозглашает западную концепцию прав человека". "Самые верные последователи Путина говорят о российском лидере в мистических терминах, сравнивая его с Катехоном - это греческое слово обозначает силу, которая препятствует приходу антихриста. "Путин катехоничен", - говорит Александр Дугин, российский публичный интеллектуал и традиционалист, который поддерживает ряд националистов, неофашистов и европейских идентаристов. Приверженцы Путина также вскользь упоминают "Третий Рим", идею XV века о предназначенности православной церкви, согласно которой Москва станет духовным центром истинной церкви после Рима и Константинополя". "На этом фоне Франциск старался не вызывать антагонизма России, принимая чью-либо сторону в конфликте на Украине или между украинскими православными церквями. По словам социолога Интровинье, явная оппозиция Путина религиозной свободе в России "может в конечном итоге поставить под угрозу католическое меньшинство", - говорится в статье. "По словам Дугина, он заметил, что мистицизм Русской Православной Церкви, к которой он принадлежит, привлекает новообращенных из католиков, разочарованных тем, что они считают либерализмом своей церкви. Он сказал, что некоторые рядовые представители духовенства в Риме также считают Путина своим защитником. Но не все католические традиционалисты согласны", - отмечается в публикации. "Роберто де Маттеи, президент Фонда Лепанто, который настроен глубоко критично по отношению к Франциску за то, что он называет его неспособностью защитить Европу от ислама, сказал, что он не разделяет симпатии, которую испытывают некоторые католические традиционалисты по отношению к Путину, и подозревает, что российский лидер ведет "политическую операцию". "Я боюсь, что идет двойная игра", - сказал де Маттеи, добавив, что он чувствует себя застрявшим на шахматной доске между Путиным и Папой Франциском, в то время как "у Запада нет настоящего лидера". Источник: The New York Times