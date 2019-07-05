"Лошарик": государственные тайны, которых больше не остается

"14 офицеров погибли при пожаре на подводной лодке специального назначения в Баренцевом море. Трагедия пробудила воспоминания о российской травме. Однако Кремль подтвердил информацию лишь тогда, когда она уже давно была известна", - пишет журналистка немецкого издания Der Spiegel Кристина Хебель.

"Два с половиной дня прошло до того момента, как Владимир Путин лично подтвердил, что потерпевшая аварию подводная лодка в Баренцевом море - это атомная глубоководная станция. (...) При этом Путин подтвердил лишь то, о чем давно сообщали российские СМИ со ссылкой на экспертов и источники в военных кругах", - говорится в статье.

"Авария не случайно стала главной темой российских новостей. Происшествие пробудило воспоминания об августе 2000 года. Тогда в Баренцевом море во время учений затонула атомная подводная лодка "Курск". Все попытки спасти экипаж, который еще несколько дней оставался живым в потерпевшей аварию лодке, оказались неудачными, все 118 мужчин на борту погибли - это стало национальной трагедией. Путин, занимавший на тот момент должность президента только полгода, отреагировал лишь спустя 5 дней, он находился в отпуске", - пишет Хебель.

"Спустя 19 лет российское руководство снова демонстрирует свою неуклюжесть в обращении с информацией о новой катастрофе, - отмечает издание. - В быстром современном медиамире Кремлю еще меньше, чем тогда, удается контролировать поток новостей. Первое сообщение местного портала "Североморск Life" об аварии внезапно исчезло во вторник, перед тем как министерство обороны опубликовало свое собственное сообщение".

"Среди россиян велико недоверие к правительству в связи с несвоевременным информированием общественности о подобных несчастных случаях. Это особенно касается ситуаций, когда гибнут солдаты, например, во время военных операций на востоке Украины и в Сирии, которых, согласно официальным данным, в Донбассе нет вообще - а на Ближнем Востоке их нет "на земле". В Сирии задействованы наемники частных российских компаний, чье существование по сей день не подтверждено. Однако в соцсетях распространяются имена и фотографии мужчин", - указывает Хебель.

"Также и после аварии на "Лошарике" в сети быстро распространились имена погибших моряков. Наконец, и министерство обороны в среду было вынуждено опубликовать все данные. (...) Публикацией имен российское правительство теперь, очевидно, нерешительно отступает от своей старой, ставшей бесполезной стратегии классифицировать аварии на подводной лодке как "государственную тайну", - пишет Der Spiegel.