Самолет-невидимка по дешевой цене: Путин заказал 76 боевых самолетов

"Почти десять лет российская оборонная промышленность хлопочет вокруг самолета-невидимки", - пишет немецкий журнал Stern.

"Испытания первого российского самолета-невидимки проводятся с 2010 года. Работа продвигалась настолько медленно, что можно было сомневаться в том, поступит ли самолет когда-либо на вооружение, - отмечает журналист Гернот Крампер. - На форуме "Армия -2019" в Подмосковье министр промышленности и торговли Денис Мантуров объявил, что российское правительство заключило с "Объединенной авиастроительной корпорацией" (ОАК) договор на поставку 76 самолетов Су-57. (...) Самолеты должны поступить на вооружение ВВС в 2028 году".

"В 2028 году проект германо-французского самолета-невидимки вряд ли продвинется дальше создания демонстратора. Тогда в чрезвычайной ситуации весьма устаревшим немецким "еврофайтерам" придется противостоять российским самолетам, которые значительно превосходят их по техническим характеристикам", - указывает издание.

"Стелс-технология не означает, что самолет невидим, он лишь обладает меньшим радиусом обнаружения для обычных радиолокационных установок. Так как США в этой области занимают абсолютно ведущее положение, конкуренты, такие как Китай и Россия, непрерывно ищут технологии, которые все-таки могли бы определить местонахождение "невидимых" самолетов. (...) Дилемма: если самолеты потеряют свойство невидимки, едва ли останется причина для производства самолетов по стелс-технологии", - отмечает Крампер.

"Поэтому еще в 2018 году министерство обороны России объявило о том, что серийного производства Су-57 не будет. Судя по заказу 76 самолетов, это решение, очевидно, больше неактуально", - говорится в статье.

"Разработка самолетов 5-го и 6-го поколения принципиально важна, если Россия хочет и дальше увеличивать экспорт вооружений. На новых переговорах Кремлю, очевидно, удалось снизить цену самолетов на 20%. Газета "Коммерсант" сообщала, что 76 самолетов в пересчете на европейскую валюту будут стоить 2,38 млрд евро. То есть 31 млн евро за самолет - если это действительно так, новый самолет-невидимка был бы сверхвыгодным товаром на рынке вооружений. Вероятно, такие возможности экспорта побудили Кремль все же осуществить покупку, которую он долго откладывал", - пишет Stern.