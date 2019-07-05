"Аполлон-11": почему конспирологи все еще сомневаются

"Флаг развевался, на небе не было звезд, фотографии были слишком четкими: скептики все еще ищут мнимые доказательства того, что программа "Аполлон" и ее успехи были фальсификацией", - пишет немецкое издание Die Welt.

21 июля 1969 года в 2:56:20 UTC как минимум 500 млн мужчин и женщин, детей и подростков по всему миру наблюдали, как астронавт Нил Армстронг в своем тяжелом скафандре спустился с лестницы лунного модуля Eagle, ступил на поверхность Луны и произнес свои знаменитые слова: "Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества", повествует журналист Свен Феликс Келлерхоф.

"Ни одному из более 500 млн зрителей тогда, вероятно, не пришла идея о том, что речь может идти об инсценировке. Но спустя полвека все иначе. Согласно опросам, не все из которых, правда, являются серьезными, до 30% американцев и в два раза больше россиян считают, что шести высадок миссии "Аполлон" никогда не было. Они якобы скорее всего были инсценированы на Земле", - говорится в статье.

"Один из любимых "аргументов" конспирологов состоит в том, что американский флаг, который Армстронг и его коллега по "Аполлону-11" Эдвин "Базз" Олдрин воткнули в грунт Луны, развевался на ветру. Это, по их словам, доказывает, что все происходило на Земле, так как на Луне нет атмосферы. (...) Однако именно отсутствие тормозящей атмосферы привело к тому, что флаг продолжал колыхаться, после того как флагшток был воткнут в грунт. В закрытом помещении на Земле (...) колыхание флага очень быстро было бы остановлено атмосферой", - указывает издание.

Еще один аргумент конспирологов заключается в том, что опубликованные NASA фотографии имеют отличное качество, при этом у камер Hasselblad не было видеоискателя. Но и этим мнимым доказательствам существует простое объяснение, пишет Келлерхоф. Конечно, на Земле астронавты интенсивно упражнялись в применении камер Hasselblads. К тому же для использования на Луне камеры были модифицированы, в частности, для более удобной настройки резкости. К тому же были и многочисленные неудачные, нечеткие снимки и фотографии с выходившим за рамки кадра изображением - однако их NASA публиковало очень редко.

"Особенно любимым "аргументом", якобы доказывающим инсценировку высадок на Луну, является черное небо на почти всех снимках. По мнению скептиков, это доказывает, что речь идет о фотографиях, которые, вероятно, были сделаны в помещении на Земле, ведь на небе не видно звезд. На самом деле все наоборот: на спутнике Земли днем настолько светло, что солнце затмевает все другие источники света. Над хорошо освещенными крупными городами на Земле ночью на ясном небе также почти не видно звезд", - отмечает издание.

"Однако главным доказательством, работающим против всех теорий заговора, являются, с одной стороны, рассказы в общей сложности 12 мужчин, ступивших на поверхность Луны (правда, спустя почти полвека из них живы только четверо), и, с другой стороны, тот факт, что Советский Союз никогда не подвергал сомнению высадку миссии "Аполлон" на Луну. Зачем СССР нужно было признавать свое поражение в гонке за Луну, если бы его не было?".

"Таким образом, остается сделать простой вывод о том, что шесть высадок на Луну в период с 1969 по 1972 год происходили именно так, как в свое время видели это многочисленные зрители. Для сомнений в так называемой официальной версии нет ни малейшего повода", - заключает Die Welt.