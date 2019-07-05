На удивление либеральная политика Путина

"В одном из интервью шеф Кремля объявил либерализм мертвым. Однако его экономическая и социальная политика более либеральна, чем думают многие", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Несмотря на правоконсервативную риторику и репрессивные законы, жизнь в России порой имеет на удивление либеральные элементы", - считает журналист издания Павел Локшин.

"Те, кто, как и Путин, считают себя сторонникам "библейских ценностей", должны гарантировать значительные налоговые преимущества для семей. Однако в подоходном налоге они отсутствуют вообще. Со своей зарплаты и прочих доходов все россияне платят одинаковый налог по ставке 13%, независимо от заработка, ситуации в семье и количества детей", - указывает издание.

"Фиксированный подоходный налог был введен именно Владимиром Путиным, так он упразднил налоговую прогрессию эры Бориса Ельцина. (...) По словам Путина, прогрессивный налог лишь выглядит справедливым, а на деле приводит к тому, что богатые находят пути для сокрытия своих доходов, что плохо для государства", - говорится в статье.

"За то, чтобы организовать подоходный налог иначе - и с большей ориентацией на семью - выступают некоторые налоговые эксперты, профсоюзы или православные публицисты. Однако их влияние на российскую политику незначительно", - пишет издание.

Реально, в свою очередь, влияние поддерживаемой государством Русской Православной Церкви, но и оно имеет свои границы. Так, церковь на протяжении нескольких лет выступает против абортов. Лишь несколько дней назад Московский Патриархат высказывался за то, чтобы законодательно приравнять аборт к убийству. "Однако для инициатив противников абортов шансы в России плохи. Все попытки церкви и ее сторонников радикально ужесточить законодательство об абортах оказывались безуспешными в управляемой Кремлем Госдуме: в 2011, 2013 и в последний раз в 2015 году. Два года назад во время своей ежегодной пресс-конференции Путин высказался против запрета абортов".

"Путин феминист? Вряд ли. Скорее он согласен с практикой российского общества. Почти сто лет назад советская Россия стала первым в мире государством, легализовавшим аборты. По крайней мере с послевоенного времени они считаются нормальным явлением - и более чем два десятилетия их количество значительно сокращается", - говорится в публикации.

Если говорить об экономике, то здесь в миграционном вопросе Путин упорно игнорирует мнение большинства. "Две трети населения раздражены количеством рабочих мигрантов из Центральной Азии. (...) Но Кремль знает: без 16 млн иностранцев, живущих и работающих в России, российская экономика оказалась бы в бедственном положении. Они смягчают нехватку рабочей силы в очевидно непродуктивной российской экономике и закрывают демографические пробелы на рынке труда. Поэтому Путину стоило бы воздерживаться от того, чтобы объявлять либерализм мертвым - без поразительно либеральной миграционной политики его правительства страна, вероятно, пребывала бы в рецессии", - заключает Die Welt.